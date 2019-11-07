熱血！　連續36年不間斷　海巡署隊長捐血1003次

▲彰化海巡署隊長捐血達千次。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

熱血！現任海巡署彰化查緝隊上校隊長許昭偉，36年來風雨無阻捐血不曾間斷，今天已經累積1千多次的捐血紀錄，不但是快樂的捐血人，也是最佳捐血代言人，時常號召身邊同事朋友「挽起衣袖共襄盛舉，捐血一袋，救人一命」，舉手之勞以捐血方式回饋社會，充分展現海巡人員熱心公益，服務社會的優質形象。

許昭偉說，回想起第一次捐血是在1983年的9月，他永遠記得那天在新聞節目得知國內發生重大的交通意外，一輛失速的車輛朝著一群上學過馬路的學童高速衝撞，造成多名學童重傷，面臨當時民眾捐血風氣較為薄弱，全國的庫存量也相當吃緊，當下趕緊前往鄰近的捐血站報到，並完成人生第一次的捐血。

▲彰化海巡署隊長捐血達千次。（圖／記者唐詠絮翻攝）

之後隨著職務異動許隊長服務地點也促足各地，捐血的地點也遍及台北、台中、花蓮、高雄台南等地，許隊長於108年8月23日調整到彰化查緝隊服務，且截至今年度10月底捐血次數已達999次，預計11月7日將完成第1000次的捐血里程碑，總捐血次數高達1003次，而這裡充滿意義的千次紀錄也將在彰化捐血站完成。

全省各地經常有捐血活動，而捐血前一天必須要有充足睡眠及正常作息，許昭偉的工作時常日夜顛倒，為了能達成長期捐血的習慣，自身也不菸、不酒，訓練高度的毅力及自治力，休假期間盡量養足精神，並培養運動、健走的興趣，也因次鍛鍊了身體，一舉數得。

▲衛福部頒發獎狀。（圖／記者唐詠絮翻攝）

捐血中心成立「分離術捐血」技術後，在醫療人員的建議之下，許昭偉開始參與「分離術捐血」，需求患者包含：白血病、紫斑症或化學療法等所引起的血小板減少症、骨髓移植、新生兒及免疫不全之病患的病人等等，即使每次捐血時間需約2小時，許隊長還是堅持幫助更多需要幫助的病友，累計參與「分離術捐血」次數高達874次，且每個月以2-4個單位的捐血次數持續增加中。

許昭偉也說，臺灣邁入高齡化、少子化社會，醫療用血液需求日增，年輕血源卻逐漸減少，各地血庫普遍庫存不足，尤其每年7至9月常出現血荒，彰化查心中勉勵自己未來要持續將這份愛傳遞下去，也鼓勵年輕世代養成定期捐血的習慣，為社會貢獻一己之力。

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