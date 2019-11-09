熱鉗子燙脖…白人經理狠虐黑人員工「無償工作百小時」　遭判10年賠近千萬

▲愛德華茲被判處10年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國南卡羅來納州（South Carolina）54歲餐廳經理愛德華茲，遭指控虐待該餐廳非裔員工長達5年，不僅言語辱罵，還會用鍋碗毆打他，並要求他每周無償工作至少100小時。美國司法部在聲明中指出，愛德華茲被判處10年徒刑，並須賠償員工27萬美元（約台幣819萬元）。

愛德華茲（Bobby Paul Edwards）從2009年開始，持續對有智能障礙的非裔員工史密斯（John Christopher Smith）施暴長達5年，除了用各種歧視的言語辱罵他以外，還會用鍋碗瓢盆、皮帶毆打他，並逼迫他每周無償工作至少100小時。最後是在2014年10月時，一名餐廳的老顧客發現史密斯身上有不明傷痕，報警後才讓事情曝光。

A SC restaurant manager enslaved a disabled black man for 23 years, whipping him, burning him with hot grease and forcing him to work 100 hours a week without pay.



He got 10 years in prison: https://t.co/GRY8M708v6 pic.twitter.com/lowm3LQEDk — The Root (@TheRoot) November 7, 2019

史密斯2017年接受WPDEZ訪問時表示，愛德華茲強迫他住在餐廳內的小房間，當史密斯的家人來探訪時，愛德華茲也會要求他待在廚房內不准和家人接觸，「我之前就很想離開，但我哪裡都去不了，我找不到我的家人。」美國全國有色人種協會主席穆斯塔法（Abdullah Mustafa）要求對愛德華茲以更嚴厲的罪名起訴，「這根本就是奴役。」

民權部門的助理檢察長德雷本德（Eric Dreiband）指出，愛德華茲曾經用燒熱的鉗子燙史密斯的脖子，要求他加快工作速度，「在現今美國居然還存在這種形同奴役的現象，真的是不可思議。」最後，愛德華茲被判處10年徒刑，並須賠償史密斯27萬美元。

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