電子煙奪命物質找到了！美官員：維生素E醋酸酯會傷肺

▲電子菸內含「維生素E醋酸酯」，可能造成肺部疾病而死亡（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國疑似因吸食電子煙而死亡案例，截至目前已達39件。根據美國政府最新檢驗結果顯示，發現導致死亡的原因

是因為電子煙含有「維生素E醋酸酯」（Vitamin E Acetate），這是一種增稠劑，當吸入體內時會黏在肺部，造成嚴重的影響。

綜合外媒報導，美國政府疾病控制及預防中心（CDC）8日表示，研究人員針對29名患者的體內進行研究，發現在支氣管肺泡灌洗液樣本中，全都檢測出含有「維生素E醋酸酯」。這是電子煙所使用的添加劑，也證明此化學物質跟電子菸有關的第一個直接證據；同時聯邦政府與州政府也對電子煙產品進行檢查，結果發現裡面含有相同的物質。

▲美國因吸食電子煙死亡的人，有8成低於35歲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

美國疾病防治中心副主任安妮·舒查特博士（Anne Schuchat）表示，我們首次在電子煙產品中發現，「裡面含有讓患者肺部損傷的維生素E醋酸酯，這項調查結果對我們意義重大，提供了重要的第一證據。」並指出這個新發現是「重大突破」。

研究人員表示，維生素E醋酸酯經常被使用在保健品和沐浴品中，但是如果是塗抹在皮膚上，或是製作成藥丸吞下肚造成的影響較小，若是直接吸入時，「它們就會像蜂蜜一樣黏，附著在肺部上。」

在這些電子煙當中，也有對精神功能有所影響的「四氫大麻酚（THC）」，有近85%的肺疾病患，所使用的電子煙產品內含有THC。維生素E醋酸酯有時會被添加在THC油中，用來稀釋產品。

疾病防治中心指出，仍需要時間再做更多的調查，有害物質可能不只一種，不排除有其他致病的化學物質。同時，川普也宣布，計劃將購買電子煙的合法年齡由18歲，提高至21歲。