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單身、放閃都有理！ETtoday好朋友放閃音樂節挺你　RITZ陪大家你儂我儂

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▲▼1109 ETTODAY放閃音樂季-RITZ。（圖／記者黃克翔攝）

▲ETtoday好朋友放閃音樂節盛大舉辦，現場的RITZ攤位人潮滿滿。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

大好的週六下午你在幹嘛呢？不管單身還是愛放閃、想曬太陽還是愛聽歌，今天人人都來華山1914文創園區跟ETtoday一起打卡放閃chill all day，ETtoday好朋友放閃音樂節今在華山盛大舉辦，雖然已過冬至，太陽公公依舊相當賞臉，從一早就開始「放閃」，不僅有闖關遊戲、超萌寵物攝影、還有多位實力派偶像歌手來到現場熱血開唱，精彩活動不斷，風靡大人小孩的經典RITZ餅乾也在好朋友放閃音樂節陪大家你儂我儂超sweet。

▲▼1109 ETTODAY放閃音樂季。（圖／記者黃克翔攝）

▲一大早就有小朋友們聚集在攤位前拍照打卡。

口感酥脆、鹹鹹甜甜的豐富滋味，經典的紅色包裝，就是大人小孩都喜歡的RITZ餅乾，來到華山「好朋友放閃音樂節」現場，到RITZ攤位前拍照打卡上傳IG或FB、hashtag#RITZ，就可以在攤位上玩RITZ扭蛋機，有機會獲得今年7月甫推出的巧克力新口味以及RITZ加油棒，從一大早就被滿滿人潮包圍，擠得水泄不通。

▲▼1109 ETTODAY放閃音樂季-RITZ。（圖／記者黃克翔攝）

下午更加碼邀請到「社畜時代」人氣超旺的演員妮娜跟益豪來攤位舉辦快閃見面會，跟社畜粉相見歡，兩人無厘頭的互動模式逗得現場的粉絲們笑不停，除了跟粉絲一起玩扭蛋機之外，妮娜也餵益豪吃RITZ的新口味巧克力三明治餅乾，酸甜檸檬、濃郁起司、綿密巧克力好難選，沒關係，三種願望一次滿足，妮娜盡責地「餵公子吃餅」，沒想到RITZ餅乾太厚實讓益豪一臉痛苦直呼母湯，笑翻眾人。

今天的音樂節現場還請到多位人氣歌手接力開唱，有「鄉民老婆」稱號的Julia吳卓源、奪得第30屆金曲獎「最佳國語專輯獎」的孫盛希、全能音樂人小宇宋念宇、聲林之王第一季人氣爆棚的鄭可強、知名樂團宇宙人等，高規格演唱陣容堪比小巨蛋演唱會等級，讓氣氛HIGH上天際。

▲▼1109 ETTODAY放閃音樂季 。（圖／記者黃克翔攝）

RITZ除了最夯的經典起司三明治和酸甜檸檬口味之外，還推出巧克力新口味，更有起司捲心酥跟蘇打餅乾等，不斷推陳出新。話題熱度最高的「聲林之王第二季」賽事如火如荼、即將進入決賽，到各大通路購買RITZ產品任兩件，加入「台灣億滋」LINE官方帳號，就有機會抽中聲林之王精彩決賽門票，了解更多請加「台灣億滋」LINE官方帳號。

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