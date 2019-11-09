集電弓砸裂太魯閣號！花蓮和平電車線全斷　東部幹線大誤點

▲太魯閣號遭集電弓砸裂玻璃。（圖／翻攝自Facebook／楊春妹，下同）



記者葉國吏／綜合報導

8日深夜11時53分256次太魯閣號行經和花蓮和平站時，集電弓突斷落拉扯電車線，一併砸到行駛中的列車駕駛艙玻璃，並連帶導致電車線損壞約800公尺，預估要全部修復得到9日晚間9時，目前台北花蓮上下行列車行經漢本-和平間須由柴電機車牽引，預估每列車至少延誤20分鐘，加上連鎖效應，今天東部幹線交通恐怕大亂。

新北市議員楊春妹也在臉書發文「感謝主，平安無事」，並貼出多張列車玻璃遭砸裂照片，「列車行進和平站中有重物掉下來，發生劇烈震動及好大聲音，好可怕喔，車上有人恐慌著。我左後方的玻璃也出現碎裂，火車頭的玻璃有嚴重的撞擊裂痕，我們現在準備下車到和平車站等待接駁車。」

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根據《中國時報》報導，256次太魯閣號從樹林開往花蓮，8日深夜11時53分通過和平站時，集電弓掉落拉扯電車線，導致和平站內東、西正線電車線等電力設備全毀，長度約800公尺。事發當時太魯閣號旅客聽到連續數聲撞擊聲，車廂發生劇烈搖晃，有人驚喊有落石，也有人叫玻璃破了，車內一片驚恐。

對此台鐵預估，和平站西正線今上午9時可修復，東正線則要等到晚上9時，列車行經漢本-和平時，得改由柴電機車牽引，預估今天全天台北、花蓮上下行列車平均會延誤20分鐘，不排除實際延誤狀況還會更嚴重。