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推倒柏林圍牆30年…德國仍有「隱形裂縫」　政治、女人連可樂都不同

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▲▼遊客站在德國東邊畫廊的投影前，省思柏林圍牆倒塌前後的改變。（圖／路透）

▲柏林圍牆倒塌30年，德國各地仍存有不少差異。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

1989年11月9日，「德意志民主共和國，東德」（GDR）宣布取消對東德人的旅行限制後，雀躍的群眾歡呼，柏林圍牆被迫開放，直到1990年東德正式決定拆除這個堅固的系統。然而30年後，一道無形的障礙仍在德國延伸，雖然緩慢分解，它卻仍是在那裡。

CNN報導，柏林圍牆30年前被推倒，除了撼動歐洲各地，也替數百萬東德人帶來希望，人們感到自由與團結。而柏林圍牆才倒塌不到1年，兩德便於1990年10月30日完成統一。

然而，統一後的德國是否就完全沒有歧見？柏林洪堡大學社會學教授莫（Steffen Mau）觀察到，許多差距已經縮小，尤其是在經濟方面，「但在態度與心理上仍有很大不同」、「東西德間，人們如何看待前東德有很大差異，人們如何信任民主機構，他們對菁英或媒體的看法，以及與俄羅斯的關係」，人們怎麼看待自身或國家的觀點，其實也各有差異。

莫說明，多數西德人會說現在已沒有區別，歧見在轉型過程中消散，然而，許多東德人仍認定東西間有著明顯的不同，事實上根據一些調查，多達一半的東德人自覺是「二等公民」（second-class citizens）。

▲▼柏林圍牆倒塌30周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲柏林圍牆倒塌，東德人民開始享受自由，卻也有許多不適應之處。（圖／達志影像／美聯社）

自柏林圍牆倒塌以來，東部在財富方面必須大力追趕上西部；數十年的共產主義當時摧毀經濟，人民普遍非常貧困。1991年，東德人均GDP為9701歐元，西德則為2.2687萬歐元；雖然過去30年來差距縮小很多，但東部在GDP與收入部分仍舊落後。

貝倫貝格銀行首席經濟學家施密丁（Holger Schmieding）表示，許多德國最富有的人都在西邊，雖然東德城市的生活水平正接近西方，但東部缺乏頂尖的大公司和高所得居民。

根據哈雷經濟研究所（Halle Institute for Economic Research）數據，德國500家大企業中，只有36間把總部設在東部。施密丁補充，隨著東西間的差距變小，另一個問題是德國農村地帶與城市的距離，「東部通常比較鄉村感，新的經濟劃分反映出舊的，東部有更多被拋下的地區。」

除了上流社會的領導人多來自西部，這種差異在運動中也很明顯，德國足球甲級聯賽（Bundesliga）中的18支隊伍中，只有2個來自前東德。總體來說，東部人口高齡化、更窮且男性比例高，這是柏林圍牆倒塌後，大批東德人離開該地區所造成的。

▲▼遊客觀賞柏林圍牆的遺址。（圖／路透）

▲遊客觀賞柏林圍牆的遺址。（圖／路透）

兩德統一以來，估計200萬人離開東部前往西部，特別的是其中三分之二為女性。莫表示，婦女在前東德其實有著強大的身分地位，「男女很早就結婚，也很早離婚，（在東邊）離婚率非常高」、「所以女性非常獨立，不只是男性事業的一部分，她們有自己的事業，非常充滿自信」。

莫補充，來自東部的女性也更能融入西方社會，當許多男性返回東部後，女性卻留下來，替自己開創美好生活。他舉例，在德國30家最大的上市公司中，約有200人擔任董事，其中只有4人來自東德，但其中3名都是女性，「東德女性是成功的」。

儘管德國統一30年，各地的教育水平仍存在差異。東部的學生在閱讀、數學考試都能拿下較高分，高中畢業考試方面，來自東德的學生也勝過西邊的同儕。經濟合作暨發展組織（OECD）形容，學校是讓東德人值得驕傲的地方。

前西德的教育體系早期雖然把孩子劃分為不同的能力族群，但東方的教育體制更加公平。不過當柏林圍牆倒塌時，東邊渴望用西方的方式行事，甚至也包括教育；牛津大學研究員貝塔擇（Bastian Betthäuser）表示，這導致東邊教育體系變得不平等，有些孩子可以表現良好，但有更多孩子被遺忘。

政治方面，德國仍有嚴重分歧，經歷共產主義的選民更有可能支持極右派的德國另類選擇黨（AfD）。莫表示，此種結果有部分來自過去的創傷，對於前東德人來說，統一後的生活非常艱難，他們的社會就像以閃電般的速度在轉變。

「許多人經歷失業、長期的不安全感，甚至存在危機，結果是他們發展出保持與捍衛的習慣，不願接受更多社會變革。」莫說明，民粹主義落在肥沃的土壤，「人們非常願意說『他們保護我們擁有的東西、文化、邊界』。」

依據官方數據，其他不同之處還包括西邊越來越多婦女沒有生小孩，東邊則有未婚情侶生下孩子。此外，西方的居民擁有更多的汽車，另外根據市調公司GfK資料，東德人比較少購物、喜歡大型超市，西德人則傾向選擇規模較小的雜貨店。

就連口味也是有所不同，東德人仍對自家的老品牌保持忠心，包括改良過甜味的Vita Cola。東部地區的人喜歡吃更多的肉，西邊的人則是傾向享用甜食，此外，東德人還更喜歡泡澡。

►柏林圍牆倒塌原因…竟是東德官員「誤解」指令　現場記者大傻眼

 
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