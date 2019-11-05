救血荒！宏泰人壽揪志工同仁辦捐血活動…速捐307袋熱血作公益

▲宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正到場參與捐血活動，他勉勵現場參與捐血活動的志工和員工們一起用愛回饋社會，讓宏泰關懷社會的愛心遍布台灣各角落。（圖／宏泰人壽提供）

財經中心／台北報導

宏泰人壽「宏泰i公益」志工團近期響應捐血活動，再度舉辦捐血活動，由多元行銷處副總經理陳銘正的帶領，志工團人人挽起袖子做公益。活動當天，台北募得137袋3萬4250cc.、台中募得93袋2萬3250c.c、高雄募得77袋1萬9250c.c，總計募得307袋7萬6750cc.熱血，為血庫紓困、緩解血荒。

根據台灣血液基金會數據顯示，目前台北A型、B型、O型、AB型四種血型的平均血液庫存都偏低，庫存量在4日至7日之間。「宏泰i公益」志工團與台北捐血中心於1日在宏泰世界大樓攜手合作捐血活動，不僅公益小組熱心參與，同時宏泰人壽內部員工也相當踴躍，盡一份心力，幫助需要的人。

陳銘正到場參與捐血活動，勉勵現場參與捐血活動的志工和員工們一起用愛回饋社會，許多宏泰人壽的同仁一大早就攜家帶眷、呼朋引伴到捐血車現場排隊，還有人把部門同事全都帶來，也有人把家中的父母親和太太都約來現場。

為了表達感謝，宏泰人壽也特別致贈台北現場參與捐血的民眾每人一份「電子手提秤」，台中及高雄的捐血者則可獲得飲料袋，藉以感謝捐血民眾挽起袖子、釋出熱血的愛心。