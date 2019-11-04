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替代役挽袖熱血助人　近3年捐血統計748萬C.C.

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▲ 替代役挽袖熱血助人 近3年捐血統計748萬C.C.。（圖／內政部提供）

▲ 替代役挽袖熱血助人，近3年捐血統計748萬C.C.。（圖／內政部提供）

記者郭世賢／台北報導

替代役青年好熱血！根據內政部統計，從2017年至2019年9月底止，替代役捐血總量達743萬C.C.，平均每月捐血約450袋，除了捐血傳愛，替代役更長期參與淨山、淨灘、關懷獨居長輩及學童課輔等公益服務，讓台灣社會充滿溫暖。

內政部表示，替代役的本質為社會服務，政府長期推動替代役參與公益服務，結合役男專長，打造替代役成為公益尖兵，從2017年至2019年9月底止，役男參與公益服務已逾14萬5千餘人次，服務對象超過17萬9千餘人，役男捐血總量達743萬C.C.，以一袋500 C.C.計算，平均每月捐血約450袋，已連續14年獲得內政部「年度捐血績優團體」的殊榮。

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內政部指出，「愛心、服務、責任、紀律」是替代役的4大核心價值，為加強每位役男志願服務專業知能，替代役役男在成功嶺基礎訓練期間，即會完成12小時志願服務課程，使役男分發至服勤單位後，即能立刻投入公益服務的行列。

內政部強調，替代役青年朋友是國家未來重要人力資源，將持續提供優質的服役環境、多元的役別選擇，讓役男貢獻所學，發揮愛心，讓愛從役男出發，傳遞出去，成為台灣社會不斷前進的動力。

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