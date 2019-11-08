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「廣州運3kg冰毒」日本前議員被判無期徒刑　陸外交部：通報日本了

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▲▼日本愛知縣稻澤市前議員櫻木琢磨（Takuma Sakuragi）涉嫌運毒，在中國廣州機場遭到逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本愛知縣稻澤市前議員櫻木琢磨（Takuma Sakuragi）涉嫌在廣州運毒，8日被判無期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

日本愛知縣稻澤市前議員櫻木琢磨（Takuma Sakuragi）2013年在中國廣州被逮捕，當時他涉嫌在行李放置3289公斤的冰毒，今（8）日被判處無期徒刑。對此，大陸外交部發言人耿爽證實此事，並指已向日本駐廣州總領館進行了通報。

大陸外交部8日的例行記者會上，有記者問及「日本地方議員櫻木琢磨被中國法院判處無期徒刑。中方對此有何評論？」耿爽對此回應稱，有關走私毒品案中，有一名日本籍人士櫻木琢磨，2013年10月31日在廣州白雲國際機場搭機，準備經上海轉機回日本時，被安檢人員在行李箱拉桿夾層及箱內的女用涼鞋內，查獲3289克的冰毒。

耿爽稱，廣州市中級人民法院根據中國法律，判處櫻木琢磨無期徒刑，並沒收個人全部財產。最後，他強調，中方已就此案向日本駐廣州總領館進行了通報。

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

不過，根據相關人士說法，櫻木琢磨在廣州受到奈及利亞籍的男性委託，對方表示想經由他送樣品給位在東京的設計師妻子，他收下裝有厚底鞋的行李，而鞋的底部已被挖空，塞入冰毒。審判過程中，櫻木琢磨表示他不知情，因此主張無罪；不過， 廣州中級人民法院今日還是以「走私毒品罪」判處他無期徒刑。

櫻木琢磨其中一名兒子特地從日本前往中國旁聽審判結果，他的表情嚴肅，似乎對於結果感到失望。律師說明，被告攜帶至少1公斤的毒品，通常會被判處死刑，但中國法律可以豁免75歲以上的人。

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