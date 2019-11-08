中美貿易摩擦　十億美元富豪榜大陸少了48人

▲亞太地區的富豪人數在2018年下降了7.4％，減少至754名，但仍然是全球億萬富翁人數最多的地區。（示意圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

受到中國大陸經濟成長減緩和全球地緣政治緊張的影響，2018年中國的10億美元富豪比前年減少48人，剩下325人，這也呼應2019年胡潤富豪排行榜的資料，跌出榜外的中國富豪人數是歷年最高。

根據瑞銀（UBS）、普華永道（PwC）7日在紐約聯合發布的《2019年十億美元富豪透視報告》（Billionaires insights 2019），2018年全球億萬富豪財富總值為8.5兆美元，較2017年縮水3800億美元，衰退主因在於美中貿易摩擦、金融市場動盪，而中國富豪新進、維持10億美元富豪地位的人數都減少，主要是受到經濟成長逐漸趨緩和全球地緣政治緊張的影響。

報告提到，中國有103名10億美元富豪在2018年跌出榜外，另外有56名新人進榜，還有一名富豪更改國籍。

▲中國在2018年培養了56位新進富豪，相當於每週一位。（圖／路透社）

這份報告的結果與10月公布的2019年胡潤中國富豪排行榜相符，胡潤排行榜指出，全球股市跌掉所有富人1兆美元財富，而且脫榜的中國富豪人數破紀錄，2年前在榜單中的人將近40%這次沒有入榜。