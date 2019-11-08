日警抓雪貂被咬感染蜂窩性組織炎　17年後過世獲國賠

▲雪貂一詞常常讓人誤認為白色的，其實全白色的雪貂很少見。（圖／取自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

日本大分縣一名員警17年前在抓雪貂的過程中被咬傷，因而感染蜂窩性組織炎，幾年來多次治療，今年1月18日在醫院死亡。根據災難補償金的申請條件，該名員警的死亡與被咬傷有因果關係，於7月26日確認為因公殉職，可獲得國家賠償。

根據每日新聞報導，2002年6月26日該名員警接獲民眾通報，附近公園裡有一隻雪貂，在捕獲的過程中一隻手被咬傷，3個月過後，傷口感染了蜂窩性組織炎，員警曾多次住院治療，今年1月不幸過世，年僅41歲。

大分縣動物福利中心負責人，獸醫佐木久志（Saeki Hisashi）表示，「如果是野生的雪貂，細菌很有可能會從傷口漸漸擴散到體內。」但當時沒有留下任何紀錄，因此無從得隻雪貂是被人飼養，還是野生的，也不清楚後來是否有捕獲成功。

雪貂是鼬鼠家族的食肉動物，體長約30到50公分，身形細長，頭形扁平呈三角狀。野生雪貂的棲息地多在靠近水源的森林地，具有破壞性，尤其喜歡偷獵家禽；被飼養的雪貂通常被用來驅趕老鼠和兔子。

細菌經由傷口侵入真皮和皮下組織，釋放毒素，在組織空隙內滋長，引起組織發炎反應，如果這個區塊發炎腫大，就稱之為「蜂窩性組織炎」。誘發原因多為外傷後引起皮膚破損、濕疹引起皮膚發炎等。