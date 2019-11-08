花蓮殯儀館內超商不喊：歡迎光臨！所長揭關鍵原因　體貼加賣鴨蛋與白飯

▲和安商行於8日正式開始營業。（圖／翻攝自花蓮市公所，下同）

記者林昱萱／花蓮報導

到超商光顧時，通常都會聽到店員熱情招呼，但這間位於花蓮的超商，進門消費時，絕對不會聽到店員喊，「歡迎光臨」、「謝謝光臨」，而店內也賣了一般超商比較少見的鴨蛋跟白飯。

這間位於花蓮市立殯儀館的和安商行，於8日上午正式啟用。對此，殯葬所長陳柏欣說，日前已經試營運，消費者回響熱烈且都很認同，由於營業場所的特殊性，市殯便利商店的店員不會喊「歡迎光臨」或「謝謝光臨」，還請大家見諒。此外，考量到無障礙的需求，在階梯處旁還設有愛心鈴，有需求的民眾只要一按，店長即可到場服務。

和安商行所販賣的項目，包括輕食、熱食、咖啡、飲料及其他複合商品，總計超過五百種。此外，和安商行營運時間原本為上午七點到晚上七點，不過，由於家屬治喪的需求，特地將營業時間提前於清晨六點半，並延長在晚上十點才休息。此外，因應營業場所的特殊性，便利商店裡有販售白飯及鴨蛋，提供有特殊需求者購買，目前經營的商品超過五百種，未來將視需求逐步增加。

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