　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「大王麻辣乾麵」爆父子撕破臉！　雙方互爭正統PO文開嗆　網：哪間才是真的？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大王麻辣乾麵爆出父子互爭正統。（圖／翻攝自大王麻辣乾麵 KingSpicy、大王麻辣乾麵-台中逢甲旗艦店）

▲由兒子經營的台北店面。（圖／翻攝自大王麻辣乾麵 KingSpicy）

記者黃可昀／綜合報導

不少愛吃辣的人都聽聞過「大王麻辣乾麵」，先前還因為它的地域辣度吸引不少Youtuber前往挑戰。這間店分別在台中與台北各有一家，開在台中的是由爸爸所管理，台北的店面則是由兒子經營，不過，兩家店近日卻鬧出風波，父子倆都在臉書PO文強調自己才是正統，甚至還隔空互嗆，意外引發網友們關注。

由兒子在台北經營的「大王麻辣乾麵 KingSpicy」10月24日在臉書強調，「本店只有一家在台北吳興街，目前並無其他分店或加盟」，文中還提到「等到我生意好的時候才過來攪和」、「搞得一堆負評我還要幫忙擦屁股」等字句，還說自己經營多年的心血被別人竊取，疑似在暗指台中的店家惡意抄襲。

請繼續往下閱讀...

▲▼大王麻辣乾麵爆出父子互爭正統。（圖／翻攝自大王麻辣乾麵 KingSpicy、大王麻辣乾麵-台中逢甲旗艦店）

▲兒子10月24日PO文說自己是唯一正統。（圖／翻攝自大王麻辣乾麵 KingSpicy）

爸爸江文雄在台中開的「大王麻辣乾麵-台中逢甲旗艦店」11月4日也在臉書反擊，「台北吳興店不是總店，是我徒弟開的店」，而且這名徒弟其實就是他兒子，當初他民國81年在富陽街成立第一家，不久後搬到延吉街，後來的時間就全力輔導吳興店，沒想到生意漸漸做起來以後，竟然就被兒子趕出來，「只因為一點人性的貪婪，居然可以六親不認，更甚的是，居然罵自己父親是垃圾人！」

▲▼大王麻辣乾麵爆出父子互爭正統。（圖／翻攝自大王麻辣乾麵 KingSpicy、大王麻辣乾麵-台中逢甲旗艦店）

▲爸爸（左）也說自己在台中開的才是正統。（圖／翻攝自大王麻辣乾麵-台中逢甲旗艦店）

父子2派說法讓網友全看得霧煞煞，留言問「所以哪間是真的？」直到11月8日兒子才又在臉書貼出一篇澄清文，以第三者的角度描述，當初大王麻辣乾麵竄紅後，老闆突然決定要搬遷店面，造成客人大量流失，所以不久後就結束營業，多年之後老闆的子女聯手出資讓這家店重新開張，老闆也願意回到店裡幫忙，「直到兒子某次回國之後，老闆突然獅子大開口，要求了一筆為數不小的金額，並要脅如果不給就離開」，最後以每個月支付6萬元達成協議。

後來卻傳出老闆分別在台南與高雄以「大王麻辣乾麵」的招牌開設分店，最後都因為經營不善迅速倒閉，只剩下台中的店面還有繼續營業，這時兒子聽說老闆是想藉由台北店的高人氣，「騙取吸收大量股東投資，再惡性倒閉」，由於他不想被扯入這攤混水，所以發文撇清關係。文末表示，「兒子其實很贊成他自己的父親也可以擁有自己的店，但絕對不是用那種不道德的方式來經營。」

雖然目前真相只有當事人清楚，但2家店面都有各自的擁護者，網友們只希望他們繼續帶給大家好吃的美食，「家家果然有本難唸的經…加油」、「因為我在台中沒辦法時時跑去台北吃，所以台中既然有開我就在台中吃，家務事旁人看看就好，東西好吃就好，只希望一家人能好好解決這個難題」、「唉，家家都有這種鬼故事。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
吳佩慈947億皇宮飯店爆「200台技師被逼離職」！157人困
台中「母子3裹屍案」同居男友涉重嫌　彰化網咖落網
羅小白宣布嫁大13歲男友　花1年證明「年齡不是問題」爸媽終點
女同學沒上課「IG連3天限動」接電話顫抖　他秒報警..曝恐怖
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／「北投陳先生」229枚1元整UberEats！外送員神招反殺　奧男秒變臉被老婆臭罵

33歲魯蛇苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光...網羨慕：沒嫁錯

影／驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：只想賺錢不用心

國中妹路邊聊天！她走來「坐地＋腳放輪下」製造假車禍...網友嗆爆

挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！台北男一看驚：爺爺是日本兵

中華隊轉播驚見「圓翹屁蛋」！老司機神出...竟是20歲酒窩長腿妹

台鐵夢幻飲品「蘇打冰淇淋」旅展再現！　30人免費喝秒搶光

台灣觀光形象館推山脈旅遊！AR讓你秒從「台北旅展→阿里山」

台灣是「被低估的亞洲珍珠」！文策院揭牌啟動「2個百億」、打造華山2.0文化聚落

「大王麻辣乾麵」爆父子撕破臉！　雙方互爭正統PO文開嗆　網：哪間才是真的？

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

台鐵夢幻飲品「蘇打冰淇淋」旅展再現！　30人免費喝秒搶光

台灣觀光形象館推山脈旅遊！AR讓你秒從「台北旅展→阿里山」

台灣是「被低估的亞洲珍珠」！文策院揭牌啟動「2個百億」、打造華山2.0文化聚落

「大王麻辣乾麵」爆父子撕破臉！　雙方互爭正統PO文開嗆　網：哪間才是真的？

男友陪住院1個月！護理師換班交接　她病床上笑噴：男友心碎

女同學沒上課「IG連3天限動」接電話顫抖：我在家　敏銳哥秒報警！曝恐怖真相

拍滑板練成的攝影技！超現實復古唯美高速棒球攝影

50K主管「想要月薪10萬」賭氣離職當外送員　一個月後超慘：我好恨當初那麼衝動

屁孩偷拿阿嬤手機玩...他出大招「真的鎖了」！　嬤崩潰網笑慘：鑰匙藏好

【瑪法達談星】11.06～11.12風象星座！雙子工作轉憂為喜

台積電跌逾1%　台股收盤下跌27點失守11600點

降血糖藥優生速克糖錠「成分不符規格」6批號啟動回收

百萬名車違規拒檢！警攔查「車窗敲不破」　尷尬繞道改敲別片窗逮人

高雄12月辦罷韓遊行！陳其邁：市民找不到市長自然有反彈

《金家好媳婦》男星宣布加入2020選戰！　6年前鬥毆秦楊黑歷史起底

台鐵夢幻飲品「蘇打冰淇淋」旅展再現！　30人免費喝秒搶光

雲林鎮南國小　千人壯觀排字製MV

反賄選不分你我　新住民作伙來…檢舉獎金高

國小主任批韓國瑜遭「罰寫」 陳其邁：不該要求公務員政治表態

「有本事再出來選！」郭新政、盛竹如挨告　2人狂嗆羅淑蕾

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

生活熱門新聞

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

奧客外送「煎蛋不要煎」　店員照辦收負評

鵝子尿床！人夫「到楊梅七百」客家人笑翻

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

女同學失蹤「IG連3天限動」　他急報警

擋到學生步道　逢甲大學要地瓜球攤搬離

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

立冬了…中部以北降溫剩16°C

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

中華隊轉播見屁蛋妹　神到本尊了

汐止驚見無罩女騎士！大Ｖ領露美背超狂

宜蘭大雨特報　清晨最低溫16.5℃

「BMW露營車」改造費用曝　原木內裝豪華開箱

更多熱門

相關新聞

吃麻辣乾麵3口　他胃痛到全身盜汗

吃麻辣乾麵3口　他胃痛到全身盜汗

對許多民眾愛吃辣，用餐時不搭配這一味就感到渾身不對勁。就有男網友到台北一間知名的麻辣乾麵店朝聖，和眾多網紅、部落客一樣點了一碗無敵麻辣嘗鮮，豈不料才吃了3口，馬上就被辣到胃痛、全身盜汗，只得急尋藥房買胃藥，甚至痛到倒地。

辣到哭的無敵麻辣乾麵！吃完變香腸嘴

辣到哭的無敵麻辣乾麵！吃完變香腸嘴

劉家昌不認劈張艾嘉　爆料者再打臉！

劉家昌不認劈張艾嘉　爆料者再打臉！

關鍵字：

大王麻辣乾麵江文雄

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面