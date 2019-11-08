「大王麻辣乾麵」爆父子撕破臉！　雙方互爭正統PO文開嗆　網：哪間才是真的？

▲由兒子經營的台北店面。（圖／翻攝自大王麻辣乾麵 KingSpicy）



記者黃可昀／綜合報導

不少愛吃辣的人都聽聞過「大王麻辣乾麵」，先前還因為它的地域辣度吸引不少Youtuber前往挑戰。這間店分別在台中與台北各有一家，開在台中的是由爸爸所管理，台北的店面則是由兒子經營，不過，兩家店近日卻鬧出風波，父子倆都在臉書PO文強調自己才是正統，甚至還隔空互嗆，意外引發網友們關注。

由兒子在台北經營的「大王麻辣乾麵 KingSpicy」10月24日在臉書強調，「本店只有一家在台北吳興街，目前並無其他分店或加盟」，文中還提到「等到我生意好的時候才過來攪和」、「搞得一堆負評我還要幫忙擦屁股」等字句，還說自己經營多年的心血被別人竊取，疑似在暗指台中的店家惡意抄襲。

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▲兒子10月24日PO文說自己是唯一正統。（圖／翻攝自大王麻辣乾麵 KingSpicy）



爸爸江文雄在台中開的「大王麻辣乾麵-台中逢甲旗艦店」11月4日也在臉書反擊，「台北吳興店不是總店，是我徒弟開的店」，而且這名徒弟其實就是他兒子，當初他民國81年在富陽街成立第一家，不久後搬到延吉街，後來的時間就全力輔導吳興店，沒想到生意漸漸做起來以後，竟然就被兒子趕出來，「只因為一點人性的貪婪，居然可以六親不認，更甚的是，居然罵自己父親是垃圾人！」

▲爸爸（左）也說自己在台中開的才是正統。（圖／翻攝自大王麻辣乾麵-台中逢甲旗艦店）



父子2派說法讓網友全看得霧煞煞，留言問「所以哪間是真的？」直到11月8日兒子才又在臉書貼出一篇澄清文，以第三者的角度描述，當初大王麻辣乾麵竄紅後，老闆突然決定要搬遷店面，造成客人大量流失，所以不久後就結束營業，多年之後老闆的子女聯手出資讓這家店重新開張，老闆也願意回到店裡幫忙，「直到兒子某次回國之後，老闆突然獅子大開口，要求了一筆為數不小的金額，並要脅如果不給就離開」，最後以每個月支付6萬元達成協議。

後來卻傳出老闆分別在台南與高雄以「大王麻辣乾麵」的招牌開設分店，最後都因為經營不善迅速倒閉，只剩下台中的店面還有繼續營業，這時兒子聽說老闆是想藉由台北店的高人氣，「騙取吸收大量股東投資，再惡性倒閉」，由於他不想被扯入這攤混水，所以發文撇清關係。文末表示，「兒子其實很贊成他自己的父親也可以擁有自己的店，但絕對不是用那種不道德的方式來經營。」

雖然目前真相只有當事人清楚，但2家店面都有各自的擁護者，網友們只希望他們繼續帶給大家好吃的美食，「家家果然有本難唸的經…加油」、「因為我在台中沒辦法時時跑去台北吃，所以台中既然有開我就在台中吃，家務事旁人看看就好，東西好吃就好，只希望一家人能好好解決這個難題」、「唉，家家都有這種鬼故事。」

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