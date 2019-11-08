全錄有意蛇吞象　傳以每股 22 美元收購惠普

▲全祿欲併以每股 22 美元併購惠普。（圖／AFP）

記者謝仁傑／綜合報導

根據CNBC報導，影印機大廠全錄控股公司（Xerox Holdings Corp.）有意以小吃大收購惠普，連價格都出爐，交易金額為每股22美元，與惠普近兩日股價相比，溢價約15％。

全錄如何以小吃大，也是市場關注焦點。《華爾街日報》報導，知情人士透露，全錄考慮以現金加股票方式收購市值達270 億美元的惠普，規模是全錄的三倍多。據報導，全錄周二召開董事會討論收購可能性，但是否會提出要約還很難說。

這項交易如果被接受，預計將產生約20億美元的成本協同效應，原本惠普持有者的股份降至48％股份。

消息人士稱，全錄收購方式可能有兩種，一種是77％現金和23％的股票收購，或以每股17美元現金及0.137股的全錄股票作為惠普的每股交換。分析師認為，無論出價多寡，都極有可能讓惠普當前股價出現溢價。

▲全錄正在實施削減成本計劃，欲改善現金流使其有能力進行大小交易。（圖／記者莊友直攝）

全錄總部位於康州諾沃克市（Norwalk, Conn.），主要生產大型打印機和影印機，其近100億美元的年收入大部分來自企業的租賃和維護。

惠普總部位於加州帕洛阿爾托（Palo Alto, Calif.），主要銷售小型打印機和打印耗材，同時也是全球最大的PC製造商之一。

惠普前首席執行長戴維韋斯勒（Dion Weisler）在8月離職，惠普新任CEO恩里克洛雷斯（Enrique Lores）在10月初宣布重組計劃，縮減9000個職位，占員工總數的16％，每年有望可節省成本10億美元。

由於惠普近年來都是虧本出售打印機，該公司正嘗試新的銷售模式，讓客戶在購買打印機時也下單購買墨水，以獲得折扣。此外，他們也在投資3D打印設備。

全錄也在實施削減成本計劃，CEO約翰維森丁（John Visentin）在財報電話會議上表示，全錄正不斷改善的現金流使其有能力進行大小交易，該公司股價從年初迄今已上漲84％。

瑞銀分析師 Munjal Shah 認為，整體印刷業競爭壓力大，加上市場份額不平衡，兩家印刷業者會合併也不無道理。有銀行家認為，像全錄、惠普和日本佳能這樣的公司將成為合併的首選。

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