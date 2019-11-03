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國際蘭馨交流協會　千人快閃反毒保障婦幼安全

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▲台南市113快閃活動，選在台南火車站後站之台南大遠百廣場前舉辦，數百位國際蘭馨交流協會會員，手持標語、宣導布條，向過往民眾宣傳7大議題訴求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市113快閃活動，選在台南火車站後站之台南大遠百廣場前舉辦，數百位國際蘭馨交流協會會員，手持標語、宣導布條，向過往民眾宣傳7大議題訴求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際蘭馨交流協會113快閃活動，台南市部分選在台南火車站後站之台南大遠百廣場前舉辦，3日下午2時許，數百位國際蘭馨交流協會台南市會員聚一堂，手持標語、手板、宣導布條，向過往民眾宣傳反毒品等7大議題之訴求，吸引不少民眾駐足圍觀。

國際蘭馨交流協會，11月3日在全台11個地點展開「113快閃活動」，創會總監蔡鈴蘭、美洲聯盟主席潘維剛．與現任總監張素靜曁蘭馨各大主委，從台北火車站為起點，一路向南至高雄新左營，動員近2千人，呼籲民眾關注反毒品、反家暴、性侵、虐童、霸凌、制止人口販賣以及終止性別暴力等7大議題。

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國際蘭馨交流協會是聯合國公認的INGO非政府組織，全球132個國家國際婦女公益社團，成立至今將屆滿100年，會員由商業與專業婦女所組成，國際蘭馨以「女人幫助女人，改善婦女與女孩的生活」為創會宗旨，於11月3日在全台11個地點展開113快閃活動。

創會總監蔡鈴蘭、美洲聯盟主席潘維剛，與現任總監張素靜曁蘭馨各大主委們，從台北火車站為起點，一路向南至高雄新左營，沿線動員近2千人呼籲民眾關注反毒品、反家暴、反性侵、反虐童、反霸凌、制止人口販賣以及終止性別暴力等7大議題。

▲台南市113快閃活動，選在台南火車站後站之台南大遠百廣場前舉辦，數百位國際蘭馨交流協會會員，手持標語、宣導布條，向過往民眾宣傳7大議題訴求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市國際蘭馨交流協會理事長洪嘉妘指出，今年國際蘭馨交流協會「113快閃活動」，也引起許多縣市首長關切而一起加入宣傳活動，其中在板橋高鐵與台鐵共構站，有新北市長候友宜及員林台鐵站也有彰化縣長暨蘭馨美淑會創會會長王惠美都一起加入，為正義發聲。

台灣小姐高曼容，為了相挺國際蘭馨交流協會對婦女與女孩的付出，在最終站高雄新左營加入蘭馨姊妹的快閃活動，更壓軸演出-「天使之翼」、由LED燈結合舞蹈表演、象徵著希望展翅飛翔、如同蘭馨交流協會-「點燃希望之光、照亮陰暗角落」、保護幫助弱勢，並願意擔任今年度國際蘭馨「公益大使」真可謂是女人幫助女人。

▲台南市113快閃活動，選在台南火車站後站之台南大遠百廣場前舉辦，數百位國際蘭馨交流協會會員，手持標語、宣導布條，向過往民眾宣傳7大議題訴求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國際蘭馨交流協會中華民國總會張素靜總監表示，台灣如今是開放且自由多元的社會，女人在社會所扮演多重的角色愈來愈重，除了是家庭重要的支柱外，更是雙薪家庭經濟的來源，如今台灣的總統是女性外，也有數位首長也為女性，故在台灣發起一連串113活動宣導是最有價值、更具意義的！不管家庭暴力或是職場暴力都是民主社會不容許的行為，更是違反基本人權的普世價值，面對暴力要勇敢地說「NO」，一起來拒絕暴力，更提醒民眾要尊重、多溝通、多互動，民眾如果知道周遭身旁的親友、鄰居、孩子遭受家庭暴力威脅，也可以撥打「113保護專線」協助通報，以避免遺憾的事情發生。

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