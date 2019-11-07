美國悍夫轟6槍殺妻 辯護律師：被告當時在夢遊！

▲「夢遊謀殺案」的男主角拉札林。(圖／休士頓警方檔案照片)

國際中心／綜合報導

本周， 一樁被稱為「夢遊謀殺」的案件在美國德州休士頓開審。被控槍殺妻子的是67歲男子拉札林(Raymond Lazarine)。儘管他他本人 承認殺死了妻子，但他的代表律師卻辯稱，拉札林當時正處於夢遊狀態，槍殺妻子非其所願。

「福斯新聞網」報導，此案發生在於2013年12月18日，跟妻子結縭35年的拉札林在案發當晚曾打電話給兒子奈森(Nathan)，說夢到自己殺死了妻子。奈森覺得事情不對勁趕回家時，發現母親已倒在客廳地板上，身上中了至少6槍。

拉札林的心理醫生出庭作證時指出，被告在睡眠測試中表現異常，兒子奈森也說父親的確曾服用治療精神疾病的藥物。拉札林的律師說，糟糕的身體狀況讓他的當事人出現夢遊狀況，他本人已無法分辨現實和夢中發生的事情，因此被告槍殺妻子的行為，不能被判定為蓄意謀殺。

但拉札林的繼女約翰思(Krysta Johns)卻提出不同證詞。她作證時稱，繼父常年酗酒且曾多次揚言要殺害妻子，是一個性格暴虐、控制慾很強的人。約翰思告訴法官，拉札林父曾因母親要求換一杯水喝，就用槍抵住她的下巴。

本案目前仍在審訊中。拉札林如果被判罪名成立，最高將面臨無期徒刑。