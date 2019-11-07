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化妝品一天賺2.5億！SOGO周年慶首日TOP 3 特惠組合大公開

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▲▼108年SOGO周年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲SOGO台北店周年慶首日，忠孝館化妝品擠滿人。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／台北報導

11月百貨周年慶重頭戲SOGO台北店今（11／7）開打，店外在開店前一如往常排隊人潮洶湧，全台美妝銷售冠軍的忠孝店，排隊民眾更是人手一本化妝品專刊，準備進場搶特惠組合，今年該店也祭出滿6,000元送700元抵用券回饋，SKII還是最熱門，150瓶限量商品開店10分鐘就搶光，等同4秒鐘就賣出1瓶，SOGO表示，預估今日化妝品業績可達2.5億元。

▲▼108年SOGO周年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲SKII櫃位一開店客戶就忙下單，媽媽背著小孩也要來搶貨。（圖／記者周宸亘攝）

今早SOGO忠孝店後方公園聚集眾多排隊人潮，許多民眾手上的化妝品專刊還寫滿筆記，還有民眾貼上重點貼紙，準備「按圖採買」，民眾陳小姐表示：「覺得SOGO特惠組內容很強，今天準備刷3組特惠組回家。」還有從香港來的旅客許小姐也在排隊：「跟朋友一起來，第一次參加覺得很新鮮。」

▲▼108年SOGO周年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲11點開門不到5分鐘就人聲鼎沸。（圖／記者周宸亘攝）

化妝品最熱銷品項由SKII、品木宣言與雅詩蘭黛3品牌拿下，其中SKII最知名的青春露推出330ML大容量包裝，價值7,980元，特價7,180元，限量150瓶在開店10分鐘內搶光，等同4秒鐘就賣出1瓶，最快搶完。

▲SOGO周慶美妝前三名。（圖／SOGO提供）

▲SKII大容量青春露每4秒賣出一罐，百瓶10分鐘就賣完了。（圖／SOGO提供，以下同）

銷售第2為品木宣言全台獨賣的經典靈芝水限量組，價值5,831元，特價3,375元，限量300組也是秒殺銷完；第3名則是雅詩蘭黛的No.1超級精華發燒組，價值6,313元，特價3,510元，限量500組也是上午就賣光。

▲SOGO周慶美妝前三名。（圖／SOGO提供）

▲品木宣言經典靈芝水限量組。

▲SOGO周慶美妝前三名。（圖／SOGO提供）

▲雅詩蘭黛的No.1超級精華發燒組。

11／8也推出限量特惠美妝組，包括資生堂百優精純乳霜、雅詩蘭黛特潤超導賦活精萃、高絲熱銷商品雪肌精特惠組合，限量200組至600組不等。

▲SOGO周慶美妝前三名。（圖／SOGO提供）

▲忠孝館11／8限定，SHISEIDO東京櫃美麗趁早組，價值6,450元，優惠價2,340元，限量600組。

▲SOGO周慶美妝前三名。（圖／SOGO提供）

▲忠孝館11／8限定，雪肌精大容量限搶組，價值2,530元，優惠價1,780元，限量250組。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，SOGO台北店周慶首日預估業績可達11億元，因忠孝店化妝品是全台坪效最高，預估今天光化妝品業績就可達2.5億元。

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