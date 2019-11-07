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進博會／自然美「六系列新品」吸睛　採購商拔草「鑽石級成分」

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記者陳政錄／上海報導

天然美妝護膚品牌—東森自然美，今年攜「六大系列護膚新品」登陸上海「第二屆中國國際進口博覽會」品質生活館亮相，東森自然美執行長林燕玲表示，大陸美妝保養品市場熱度，可以說是「一片火海」，一早就有採購商大排長龍，體驗面膜、化妝品。

▲▼東森自然美參展第二屆進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼東森自然美參展第二屆進口博覽會，六大系列新品登陸。（圖／記者陳政錄，下同）

▲▼東森自然美參展第二屆進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

今年東森自然美精選的六系列參展新品包括奇肌無瑕活膚系列、NB-1勝肽水光標靶系列、超效保濕水光系列、積雪草煥活系列、瑞昇醫美護膚系列，以及適合年輕族群的PS美美妍系列等。

以具指標性的超效保濕水光系列為例，採昂貴的γ-PGA原料，保水功能是人體的5000倍、傳統玻尿酸的十倍；同時，包括獲得過諾貝爾獎的清除自由基鑽石級成分—富勒烯，來自高海拔地區的美容「萬金油」積雪草，具抗皺奇效的喜馬拉雅龍膽草，這些卓效成份都被加入上述產品中。

▲▼東森自然美參展第二屆進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼東森自然美參展第二屆中國國際進口博覽會。

▲▼東森自然美第二屆進博會展位。（圖／記者陳政錄攝）

較受年輕族群歡迎的，以PS系列美美研面膜和護膚品最夯，面膜中添加益生菌達到舒緩發炎、抗氧化及自由基作用，並有保濕、修淨透亮、緊緻彈性等系列滿足不同消費者需求，更有人在聽取各系列產品介紹後，表達要馬上採購。

東森自然美執行長林燕玲表示，今天為開放各類採購商入場首日，一早就有超過百位採購商陸續前來，大排長龍體驗商品，以利後續合作推進，也有天津方面商會代表相當感興趣，邀請自然美來天津發展；其中，以NB-1勝肽水光標靶系列、超效保濕水光系列、PS美美妍系列最受採購商青睞。

▲▼東森自然美參展第二屆進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

「第二屆中國國際進口博覽會」於上海國家會展中心舉辦，本屆共有181個國家和地區、組織，超過3800家企業參展，有128家台商與會。展期從11月5日到10日，東森自然美展位於品質生活展區，6.1館A7-09。

展會期間，東森自然美祭出單筆訂單按100萬到200萬元人民幣以上不等價格，提供低至3.5折的優惠折扣，和5到10%的樣品支持等優惠。

＊拔草為網路流行用語，把草比喻為商品，為完成購買計劃的意思。「種草」指的是購買前的慾望，有喜悅、嚮往的意涵，所以「拔草」，即是完成更富有認可感的購買行為。

▲▼東森自然美參展第二屆進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

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