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北捷民權西路站成贓款交接熱區　警2個月逮7車手驚見中年二度就業婦

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▲捷運民權西路站近來詐騙車手聚集，警方2個月逮捕7人送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲捷運民權西路站近來詐騙車手聚集，警方2個月逮捕7人送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市中山警分局中山二派出所員警於9月中旬，在捷運民權西路站周邊查獲提領車手陳女及收水車手林女，現場人贓俱獲，查扣人頭帳戶提款卡、存摺、工作手機及犯罪所得現金18萬3千元，警方再接再厲，透過車手供詞、犯罪證據追查，日前逮捕收領贓款共犯李女、廖男兩名共犯，之後再逮捕3名同案車手，嚇阻詐騙集團氣焰。

▲捷運民權西路站近來詐騙車手聚集，警方2個月逮捕7人送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲捷運民權西路站近來詐騙車手聚集，警曾逮到二度就業的中年婦女遭吸收成詐騙車手。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警分局中山二派出所表示：9月中旬在捷運民權西路站查獲兩名詐騙集團女車手後，警方報請台北地檢署檢察官劉彥君指揮偵辦、於日前陸續再查獲收水車手李女、廖男二人，現場查扣工作用手機、犯罪所得10萬4千元等物。

▲捷運民權西路站近來詐騙車手聚集，警方2個月逮捕7人送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲捷運民權西路站近來詐騙車手聚集，警方2個月逮捕7人送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方分析發現該集團以捷運民權西路站當作贓款提領交接的熱點，警方加派巡邏警力規畫勤務，並在10月29日中午12時，派出所警員楊昀笙、謝皓宇巡經捷運民權西路站外發現3名男女行跡可疑上前盤查，當場查獲車手許女、傅男、李男等3人正在犯案，現場並查扣工作手機及犯罪所得7萬多元等贓物，本案仍持續擴大追緝該集團相關成員並向上溯源。

警方指出，近期查獲詐欺車手集團成員年齡層變廣，更有許多中年二度就業婦女，她們被吸收加入詐欺集團擔任車手主因，多因看到報紙分類求職廣告應徵加入詐騙集團，警方呼籲參與犯罪團夥不但會觸法被抓、根據詐欺修法新制還必須工作賠償被害人所得，希望民眾不要因缺錢鋌而走險觸法。

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