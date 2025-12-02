杜拜高樓陽台「集體裸拍」！20名女模遭警突襲逮捕　大尺度畫面曝

▲阿拉伯聯合大公國杜拜某高層公寓，20多名女模因在陽台拍攝裸照而遭逮捕。（圖／翻攝自Instagram，下同）

記者羅翊宬／編譯

阿拉伯聯合大公國杜拜一棟高層公寓驚傳集體裸體拍攝事件，多達20名女性模特兒與一名男性攝影師在陽台進行拍攝，居民目擊後驚慌失措報警，杜拜警方隨即介入，將全體涉事者拘捕並展開調查，事件引發外界關注。

根據英媒《太陽報》，事件發生於當地時間11月30日，公寓住戶從外部看到陽台上有多人脫衣拍攝，立即通報警方。杜拜警方認定，該行為涉及「公共場所猥褻行為」，於是迅速出動逮捕現場約20名女性模特兒，同時帶走41歲的男性主導者。

被捕者隨後被送往當地拘留設施，進行身份確認與參與程度的初步調查。當局依據相關法律對其提出指控，並由警察與檢察官同步審查事實。雖然部分模特兒否認參與裸體拍攝，但因照片與影片在社群平台廣為流傳，事實大致獲得確認。

在拘留期間，多名模特兒反映拘留環境惡劣，包括多人共用一張床墊與少數毯子，並需接受凌晨時段的多次身體檢查。此外，有人指出，調查過程中曾被問及與拍攝無關的性交易或金錢報酬問題，引發不適。

調查人員也針對男性主導者展開背景追查，包括是否曾涉入非法娛樂場所或與模特兒經紀公司相關的活動，部分調查因此耗時較久。經過初步審查，多數女性模特兒在被認定涉犯「違反善良風俗」後遭到驅逐出境，返國前仍需完成護照交付等行政程序，並被告知未來一段期間內不得入境杜拜。

然而，21歲的俄羅斯籍模特兒埃芙杰尼婭•塔蘭（Evgenia Taran）與安娜斯塔西婭（Anastasia）仍被拘留，當地官方尚未公布是否將延長羈押或其他原因。已返國的模特兒則表示，拘留期間曾遭受語言辱罵與多次與拍攝無關的淫穢質問，甚至被盤問是否涉及性交易，環境與待遇令人難以適應。

當地調查單位表示，將持續追查此次集體裸體拍攝的策劃過程、場地提供背景，以及主辦者與參與者間的關聯，並釐清是否涉及其他違法行為。