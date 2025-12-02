　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜拜高樓陽台「集體裸拍」！20名女模遭警突襲逮捕　大尺度畫面曝

▲▼阿拉伯聯合大公國杜拜某高層公寓，20多名女模因在陽台攝裸照而遭逮捕。（圖／翻攝自Instagram）

▲阿拉伯聯合大公國杜拜某高層公寓，20多名女模因在陽台拍攝裸照而遭逮捕。（圖／翻攝自Instagram，下同）

記者羅翊宬／編譯

阿拉伯聯合大公國杜拜一棟高層公寓驚傳集體裸體拍攝事件，多達20名女性模特兒與一名男性攝影師在陽台進行拍攝，居民目擊後驚慌失措報警，杜拜警方隨即介入，將全體涉事者拘捕並展開調查，事件引發外界關注。

根據英媒《太陽報》，事件發生於當地時間11月30日，公寓住戶從外部看到陽台上有多人脫衣拍攝，立即通報警方。杜拜警方認定，該行為涉及「公共場所猥褻行為」，於是迅速出動逮捕現場約20名女性模特兒，同時帶走41歲的男性主導者。

被捕者隨後被送往當地拘留設施，進行身份確認與參與程度的初步調查。當局依據相關法律對其提出指控，並由警察與檢察官同步審查事實。雖然部分模特兒否認參與裸體拍攝，但因照片與影片在社群平台廣為流傳，事實大致獲得確認。

在拘留期間，多名模特兒反映拘留環境惡劣，包括多人共用一張床墊與少數毯子，並需接受凌晨時段的多次身體檢查。此外，有人指出，調查過程中曾被問及與拍攝無關的性交易或金錢報酬問題，引發不適。

▲▼阿拉伯聯合大公國杜拜某高層公寓，20多名女模因在陽台攝裸照而遭逮捕。（圖／翻攝自Instagram）

調查人員也針對男性主導者展開背景追查，包括是否曾涉入非法娛樂場所或與模特兒經紀公司相關的活動，部分調查因此耗時較久。經過初步審查，多數女性模特兒在被認定涉犯「違反善良風俗」後遭到驅逐出境，返國前仍需完成護照交付等行政程序，並被告知未來一段期間內不得入境杜拜。

然而，21歲的俄羅斯籍模特兒埃芙杰尼婭•塔蘭（Evgenia Taran）與安娜斯塔西婭（Anastasia）仍被拘留，當地官方尚未公布是否將延長羈押或其他原因。已返國的模特兒則表示，拘留期間曾遭受語言辱罵與多次與拍攝無關的淫穢質問，甚至被盤問是否涉及性交易，環境與待遇令人難以適應。

當地調查單位表示，將持續追查此次集體裸體拍攝的策劃過程、場地提供背景，以及主辦者與參與者間的關聯，並釐清是否涉及其他違法行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！　2刀手穿同款帽T現身
快訊／高國豪發聲！　深感懊悔接受懲處
南萬華教父被鐵鎚斷腿！　6年後癌逝「盯著」義子復仇
AV女神「0偽裝逛九份脫了」！　超兇身材被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

假冒南韓總統李在明名義發表談話　30多歲男上班族向警方自首

2天處決3人！死刑合憲聽證會前　新加坡政府加速「依法處決」

家人去太平間認領遺體　發現女「眼球耳朵被啃食」3員工調查中

中國籍遊客惡搞南韓　在星巴克「吃炸雞、喝燒酒」！業者無奈發聲

林佳龍：中日爭端恐拖1年　鼓勵台人赴日旅遊「柔性」相挺

中國研究員「走私危險真菌」入境美國！　FBI證實：已驅逐出境

杜拜高樓陽台「集體裸拍」！20名女模遭警突襲逮捕　大尺度畫面曝

求愛被拒！中國籍準博士「闖房性侵未遂」　判鞭3下再關6年半

快訊／南韓坡州邊境「防空火砲」大爆炸　4軍官受傷

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

假冒南韓總統李在明名義發表談話　30多歲男上班族向警方自首

2天處決3人！死刑合憲聽證會前　新加坡政府加速「依法處決」

家人去太平間認領遺體　發現女「眼球耳朵被啃食」3員工調查中

中國籍遊客惡搞南韓　在星巴克「吃炸雞、喝燒酒」！業者無奈發聲

林佳龍：中日爭端恐拖1年　鼓勵台人赴日旅遊「柔性」相挺

中國研究員「走私危險真菌」入境美國！　FBI證實：已驅逐出境

杜拜高樓陽台「集體裸拍」！20名女模遭警突襲逮捕　大尺度畫面曝

求愛被拒！中國籍準博士「闖房性侵未遂」　判鞭3下再關6年半

快訊／南韓坡州邊境「防空火砲」大爆炸　4軍官受傷

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料　張競：敏感消息外洩才令人擔心

私密肌保養三重點！少精緻糖、多透氣更健康

台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

吳申梅激烈爆吵香港尪！　火大搭機衝回台「完全攔不住」

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

桃園市環、警攜手取締噪音車成效佳　榮獲「城市治理卓越獎」

【男子爬牆闖獅舍】落地瞬間遭「母獅狠撲」活活咬死

國際熱門新聞

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

高樓陽台「集體裸拍」！20多名美艷女模遭逮

男友遭榮譽處決！　21歲新娘抱遺體成婚

釜山女大生遭「鋸片削臉+割頸」　搶救2小時不治

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

前一個顧客看中卻沒買　男買下中3千萬

全球唯一！英美達成「零關稅協議」：英輸美藥品免關稅

比特幣暴跌6%　拖累美股收黑427點

輝達砸628億入股新思科技　收高4.85％

動物園翻牆闖獅舍！　男落地瞬間遭活活咬死

中國兩度狀告聯合國！怒批高市引發緊張

更多熱門

相關新聞

愛莉莎莎邀閨蜜飛杜拜「霸氣包機票住宿」

愛莉莎莎邀閨蜜飛杜拜「霸氣包機票住宿」

室內設計工作室「小宅實驗」的YouTuber Penny曾是愛莉莎莎的室友，兩人也合拍過不少影片。近來，她突然現身杜拜，引發網友的好奇，Penny也親自解答：「我有超級大乾爹贊助我！」

台男阿布達比遭押獲釋　妻要外交部買單食宿返台機票「恐於法不符」

台男阿布達比遭押獲釋　妻要外交部買單食宿返台機票「恐於法不符」

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

免費換機票不一定划算！達人揭「4種情況」

免費換機票不一定划算！達人揭「4種情況」

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

關鍵字：

國際焦點杜拜女模陽台裸拍

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面