後院修剪樹枝…夏威夷男摔進6m深「熔岩管」 吊起送醫不治

▲考馬納熔岩洞公園（Kaumana Caves Park）。（圖／翻攝自hikespeak.com）



記者張方瑀／綜合報導

夏威夷一名71歲男子失蹤多日後，竟被發現掉進自家後院的「熔岩管」（lava tube），儘管救難人員緊急將他拉起，但他早已身亡。根據當地警方研判，男子應該是在修剪樹木時，不慎從梯子上跌落，直接穿過鬆軟的土地，跌進藏地底下的熔岩管內。

綜合外媒報導，夏威夷警方在11月4日接獲通報，一名住在夏威夷大島希洛（Hilo）考馬納熔岩洞公園（Kaumana Caves Park）附近的男子已多天未見蹤影。警方抵達後發現，該名男子居然掉進自家後院內約6公尺（約22英尺）的熔岩管裡，消防人員立刻將人拉起，送往希洛醫療中心（Hilo Medical Center），搶救後仍宣告不治。

警方推測，男子應該是在梯子上修剪樹木時，不甚摔落地面，豈料該地底下就是熔岩管，男子就這樣穿過鬆軟的泥地，直接掉進管內。

熔岩管是地表之下岩漿流動的天然通道，火山噴發時，岩漿就會從此管流動噴出，而該名男子的住處非常靠近熔岩洞公園，當地最有名的就是遍布莫納羅亞火山（Mauna Loa）在1881年噴發時留下的熔岩管。