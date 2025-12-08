新北男喬21萬債務未果　竟持雙鋸怒砍債主！勸架男也遭殃

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區昨天（7日）傍晚3時許有民眾報案指稱，民德路上有一名男子持2把鋸子對人揮砍。警方趕往，當場制止該名男子，隨即上銬壓制逮捕，並將現場受傷的2名男子送醫，經治療後已無大礙。初步了解，雙方疑似因喬21萬元債務未果，引發雙方衝突，目前警方依法偵辦中。

▲張男向辜男喬債未果，持鋸子怒砍遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，涉嫌持鋸子砍人的張姓男子（67歲）平時從事鐵工謀生，積欠同住在中和民德路一帶的辜姓男子（73歲）21萬元，但張男因收入銳減，多次向辜商量減少還債金額。昨天傍晚2人在民德路上公園遇見，張男再次提起此事，引起辜男不滿，雙方爆發激烈口角，張男竟持鋸子朝辜攻擊。

▲警方從張男身上搜出2把犯案用的鋸子。（圖／記者陸運陞翻攝）

張男與辜男發生扭打時，一旁負責打掃公園的60歲林男見狀，隨即上前勸阻，也遭張男鋸子砍傷，附近民眾見狀隨即報警，警方獲報趕抵，立即逮捕張男並通知救護車前來。經檢傷，辜男左手臂、右大腿各一處刀傷，勸架的林男左手指一處刀傷，包紮後送往亞東醫院治療。

▲張男遭警方逮捕，坦承因喬債起衝突。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方將張男逮回派出所，張男坦承，因欠辜男21萬元債務，多次喬帳未果又被揶揄，才會氣憤持鋸子傷人。警詢後，殺人未遂、傷害罪嫌移送新北地方檢察署偵辦，並建請羈押。