又一波優惠！港警二代2020年可赴廣東等9城市　讀幼稚園至中學

▲ 香港警察員佐級協會幫助會員爭取到子女赴大陸讀書的福利。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

香港警察員佐級協會5日表示，如果警員子女想赴內地讀幼兒園、小學和國中等，只要於11日中午12時以前繳交申請表格，即可在2020年春季和秋季，赴廣東等9個城市升學。值得一提的是，此前協會才攜手香港政府華員會，以及雅居樂房地產集團，希望在廣東肇慶市建造具有「港風」的「肇慶香港城」，供會員可於退休後「團購」買房。

▲ 林志偉在信中表示，協會和籌備人員都沒有涉及任何利益。（圖／翻攝自香港警察員佐級協會）

根據香港01報導，協會向會員發信，入學申請意願書內容涵蓋幼稚園至中學，如果想至廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶等9個城市內的任一學校內就讀，只要在下周一中午前繳申請書。

協會主席林志偉表示，任何有關入學意願的申請書，都是基於會員和他們子女的福祉安排，協會和協助籌事項的工作人員「均不涉及任何利益」，此外，學費相關事宜是校方和會員之間的私人事宜，全都和協會沒有關聯。

其實在入學申請的優惠前，香港警察員左級協會早於10月16日向會員表示，將在肇慶新發展區內建設「肇慶香港城」，不僅專門為香港市民的生活習慣設計，內部還有高標準的醫院、學校、酒店和商場等建設，更重要的是，距離肇慶市中心只要20至30分鐘的車程，每天還有2班高鐵往返香港九龍站，提供會員退休後能有不一樣的選擇。