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影／自然美亮相進博會　上海副市長也來「種草」

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記者陳政錄／上海報導

東森自然美今年攜「六大系列護膚新品」，首度亮相上海「第二屆中國國際進口博覽會」，展位6日一早吸引大批採購商來排隊體驗、洽談合作，甫於今年初上任的上海市女性副市長宗明，也與上海市台辦主任李文輝等，一同在下午參觀「種草」，體現對台商「質優價美」商品的重視。

▲▼東森自然美參展第二屆中國國際進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

▲東森自然美參展第二屆中國國際進口博覽會，上海市副市長宗明（右5）出席比讚。（圖／記者陳政錄攝）

「第二屆中國國際進口博覽會」在上海國家會展中心舉辦，東森自然美今年推出「六大系列護膚新品」，包括奇肌無瑕活膚系列、NB-1勝肽水光標靶系列、超效保濕水光系列、積雪草煥活系列、瑞昇醫美護膚系列，以及適合年輕族群的PS美美妍系列等，首次亮相進博會舞台。

上海市副市長宗明、上海市台辦主任李文輝、上海市台辦副主任李驍東、上海市衛生健康委書記黃紅，也在6日下午蒞臨展位參觀，體現上海市方面對台商「質優價美」商品的重視。

上海市副市長宗明步入展位後，由東森自然美董事長廖尚文、東森集團執行董事邱佩琳與東森自然美執行長林燕玲，介紹自然美特點，並獲得正面肯定，雙方在攤位上合影，替自然美比讚。

▼第二屆中國國際進口博覽會上的東森自然美攤位，位於6.2館品質生活展區。（圖／自然美提供）

▲▼第二屆中國國際進口博覽會上的東森自然美攤位，位於6.2館品質生活展區。（圖／自然美提供）

▼採購商代表到東森自然美攤位了解產品。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼東森自然美參展第二屆進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

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