60歲爸媽說過「最潮用語」是什麼？ 網：媽看猩猩喊「工讀生出來」

▲很多已經60歲的爸媽用語卻相當新潮。（圖／達志／示意圖）



記者林彥臣／綜合報導

隨著3C科技的發展與傳播媒體的影響，很多60歲左右的爸媽用語也越來越新潮，與2、30歲的孩子之間的用語的隔閡越來越少，就有網友在PTT女生板（WomenTalk）發文討論聽過爸媽說過最潮的話，引發許多網友的迴響。

網友發文詢問網有聽過爸媽說過哪些驚人語錄指出，隨著3C的發展，家中爸媽也被影響，娛樂也升級，除了會在YouTube看本土劇八點檔外，時事也跟很快，用語也越來越跟進潮流，例如聽過60幾歲的老爸說出「妳太嫩了！」還有聽媽媽講過，「妳居然不知道博恩？他很紅耶」，有時聽到這些用語真的會讓人嚇一跳。

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▲網友舉例，媽媽看到猩猩大喊工讀生出來。（圖／翻攝自江蘇省淹城野生動物世界微博）



網友在推文表示，「我媽經過看到電視裡播的的大猩猩，突然 喊：工讀生，出來！」、「我爸：我已經結婚了可是你還沒ㄛ 魯蛇」、「我媽曾扶額說:這下GG了」、「我有次說傻眼 我媽問我為什麼沒有加貓咪」、「我聽我媽說最潮的用語是天龍人」、「我媽罵過我傲嬌，我爸曾經對我用晶晶題，打完還特別在後面括號附註晶晶體」、「我媽：你才胖 你全家都胖」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。