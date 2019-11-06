習近平馬克宏聲明「巴黎協定不可逆」　中法簽150億美元貿易協定

▲法國總統馬克宏對中國進行為期3天訪問，與習近平會晤。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國正式退出巴黎氣候協定後，中國國家主席習近平和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6日發表聯合聲明，重申支持巴黎協定及該協定「不可逆」立場。此外，中法雙方也簽署了總價值150億美元的貿易協議。

綜合外媒報導，法國總統馬克宏於4日至6日對中國進行為期3天的訪問。官員6日向外媒透露，中法簽署了價值150億美元的貿易協議，內容涵蓋航空、能源、農業等領域，包括批准20家法國企業向中國出口家禽、牛肉和豬肉等肉品。

在氣候議題方面，習近平和馬克宏重申「對巴黎協定的堅定支持」，強調巴黎協定是一項「不可逆轉的進程」，也是針對氣候議題強而有力的方針。雖然習近平和馬克宏都沒有直接點名美國，不過華府4日才剛遞交退出巴黎協定通知函，為全球唯一退出該協定的國家。

根據新華社報導，習近平在中法經濟峰會閉幕式致詞中強調，中國堅持對外開放，奉行互利共贏的開放戰略，不斷提升發展的內外聯動性，在實現自身發展的同時更多惠及其他國家和人民。對法國、歐洲工商界而言，中國發展是極好機遇。中國的大門始終對世界打開，希望法國、歐洲的大門也對中國投資者公平敞開。

馬克宏則說，法方高度讚賞中國對外開放，相信這將為包括法國在內的各國提供重要機遇。法國企業要以奮勇爭先的精神繼續開拓中國市場。法國和歐洲也要對中國開放市場，歡迎中國企業投資，為他們提供公平競爭的營商環境。法中、歐中要在應對氣候變化、世界貿易組織改革、維護多邊貿易體制等方面加強協調合作。

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