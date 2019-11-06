釜山航空開大絕！1111元機票「買一送一」　限時4天...快揪伴衝了

▲釜山航空推出單程1111元起買一送一機票促銷。（圖／釜山航空提供）

記者賴文萱／台北報導

為迎接雙11及ITF台北國際旅展，釜山航空推出優惠大促銷，單程機票新台幣1,111元起「買一送一」，另外，到ITF旅展現場下單訂購，還可再抽免費機票。

釜山航空推出雙11及ITF台北國際旅展大優惠，限時4天開賣「1+1」特價機票，銷售時間自11月8日10:00至11月11日22:49，促銷航點包含台北-釜山/大邱、高雄-仁川/釜山，機票最低1,111元起買一送一。其中，高雄-仁川航線將於11月13日正式開航。

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▲甘川洞文化村是旅客來到釜山最愛造訪的景點之一。（圖／記者賴文萱攝）

釜山航空買一送一大促銷

銷售時間：2019年11月8日 上午10:00 ~ 2019年11月11日下午 22:49

搭乘時間：2019年11月9日-2020年1月11日

促銷航線：

台北－大邱 1,111元 （單程未稅）

高雄－釜山 1,111元 （單程未稅）

高雄－仁川 1,111元 （單程未稅）

台北－釜山 1,311元 （單程未稅）

▲釜山航空ITF旅展現場舉辦抽獎活動，買票就有機會抽中來回機票。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外，釜山航空在ITF台北國際旅展現場也舉辦抽獎活動，只要於釜山航空FACEBOOK粉絲團按讚，加入粉絲團，即可獲得精美小禮品一份。現場於官網或APP訂購釜山航空任一航點機票一張，即可獲得一張刮刮卡，最大好禮為免費台北釜山來回機票一張。

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