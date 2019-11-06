國際藝術家駐村台東　激發原民與異國文化交流火花

▲紐西蘭木雕藝術家David Brosnahan-木雕工藝品「People of the Land」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府今年邀請紐西蘭木雕藝術家David Brosnahan、日本草木染藝術家豐田知穗駐村創作，並與台東原民文化接觸交流。日前David Brosnahan及豐田知穗分別回饋駐村創作木雕工藝品「People of the Land」、植物創意染布「土地之珠」及「台東色調」予縣府，2位藝術家皆表示在台東駐村時間相當歡樂與美好，希望未來有機會可以移居台東生活。

「2019年臺東縣政府與國際藝術家駐村交流計畫」David Brosnahan提及，本次駐村時間為期2個月，他十分喜愛東海岸台臺東藝術創作環境。這次他創作回饋的工藝品為「People of the Land」：土地之人-融合，為表達毛利與台灣原住民同為南島文化，島民與土地皆有很強烈的連結，兩者密不可分，而其作品上有兩個似漩渦圖形，代表南島民族生命起始或是祖先、家人等象徵，作品底座則是與本縣阿美族藝術家希巨蘇飛討論後而創作完成。

豐田知穗接著提到，台東真是美食天堂，她每天都嘗試不同店家與餐點，美味料理著實讓她大飽口福。而她也積極體驗在地景點與文化，除了撥空前往綠島最知名的朝日溫泉遊玩外，還親手體驗燒製排灣族琉璃珠手鍊，體會台東親切的人情味與豐富文化產業。這次她的植物染布回饋作品之1為「土地之珠」，取自排灣族琉璃珠-土地之珠而來，其認為台東有純淨富饒土地，正好與土地之珠的意涵不謀而合。

▼日本藝術家豐田知穗-植物創意染布「土地之珠」及「台東色調」。（圖／記者楊鈞典翻攝）





