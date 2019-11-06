鳥不是自己飛走的！鸚鵡半夜遭竊　飼主登門竊賊下跪求饒：我給你打

▲簡男家監視器，清楚拍到隔壁黃姓鄰居在晚上9時25分，潛入頂樓將鸚鵡偷走。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名簡姓男子，6日一早發現自己在頂樓養的灰鸚鵡不翼而飛，原以為是鸚鵡自行掙脫而飛走，遂在網路社團PO文協尋；就在簡男查看監視器時，竟發現5日晚上9時許，鸚鵡是遭1名男子潛入偷走，仔細一看還是隔壁鄰居，就與友人前往理論，鄰居黃嫌一看到簡男竟立刻下跪求饒，雖然事後黃嫌已經將鸚鵡歸還，不過偷竊行為已經構成公訴罪，還是得吃上官司。

簡姓男子表示， 黃嫌偷走的這隻鸚鵡是非洲灰鸚鵡，也稱剛果灰鸚鵡，生活在野外壽命可長達40年以上，主要生長在非洲中部，簡男說，樓上養了幾隻鸚鵡，就屬這隻最貴要價一萬五千元。因為他家頂樓和隔壁黃姓男子家3樓是相通沒有牆壁阻隔，5號晚上9點多，黃男趁四下無人，潛入了頂樓並偷走了鸚鵡，準備變賣買毒，沒想到整個偷竊過程都被監視器拍下，想賴也賴不掉；簡男也將這畫面帶至派出所，並向警方報案。

6日一早簡男也和友人一同前往黃男的家，質問黃男是不是偷了他的鳥，誰知黃男開門一見飼主前來，作賊心虛立刻跪在地上求饒，但簡男也不領情，直說「你該死了，我已經報警了，等等警察就來找你了！」黃男苦苦哀求，也說「是我的錯，不然我給你打好嗎？」簡男更是氣到說，我家有裝30幾支監視器，等一下就去警察局。

▲簡男與友人上門質問，黃男竟心虛下跪祈求原諒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份警方表示，黃嫌早就是轄區內治安人口，有毒品偷竊前科，這次偷鄰居的鳥就是想要變賣換現金，再去買毒品來吸食；雖然事後黃嫌已經將鸚鵡歸還，不過偷竊行為已經構成公訴罪，還是得吃上官司。

▲警方前來採證後，也將黃男依竊盜罪帶回偵訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）



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