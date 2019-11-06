還原現場／韓國瑜憋尿2小時　前導車經過警局不停車

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜挾帶高人氣下鄉走訪，但10月31日前往桃園時卻爆發出「不借廁所」的卡韓疑雲。據了解，考量維安因素，韓國瑜經常到警局借廁所，但當天由桃園市警局派出的前導車卻未在警局停車，理由是「要保持行政中立」，因此監視器上面才會有韓國瑜車隊經過派出所但沒停車的畫面。

據了解，韓國瑜在各地的行程，皆由各地警局安排前導車輛，並規劃會場安全維護事宜，韓國瑜若有生理需求，都由韓國瑜團隊自行選擇臨時停車地點或告知警方，並由警方安排的前導車輛協助引導。

還原韓國瑜當天在桃園的行程，上月31日上午11時左右，韓國瑜車隊從慈湖前往角板山途中，先在路旁加油站借用廁所，下午3時許從八德往中壢時，進入桃園仁愛派出所借廁所，但下午4時許從中壢前往平鎮，路過桃園龍岡派出所想借用廁所，卻被警方婉拒。

據了解，韓國瑜在當天下午「八德路光活動中心見面會」結束後，要前往下個行程前，先去仁愛派出所借廁所時，派出所的女副主管跟韓國瑜合照並放上臉書，之後被長官關切，女副主管因此撤掉照片。

據指出，由於拍照事件引發爭議，桃園龍崗派出所便以「要保持行政中立」為由，拒絕韓國瑜在此上廁所，希望韓國瑜車隊前往附近的超市停車場，韓國瑜團隊後來才知道原來是擔心又會有很警察找韓國瑜照相。

韓辦則表示，當天市長在派出所借用洗手間，部分員警前來合影留念，事後市警局長官下令不外借廁所，「我們不希望再度引起基層員警們不必要的困擾，因此並未詳細說明事情發生的始末」。



韓辦呼籲，切勿藉由政治操作來打擊基層員警的士氣，同時非常感謝基層員警的辛勞，也對於受到桃園市警局高層關切的員警表達歉意，希望桃園市警局高層，切勿因為政治因素為難基層員警。

桃園市政府警察局強調，警方謝絕候選人到辦公處所從事選舉活動 ，但韓國瑜借用廁所「與選舉無關，絕無拒絕他如廁一事」。

▼桃園平鎮龍崗派出所不讓韓國瑜上廁所。（圖／記者沈繼昌翻攝）