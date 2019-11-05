雙重標準？　許淑華批：NCC只查對執政黨不利的假新聞

▲國民黨立委許淑華。（圖／記者張榮恩攝）

記者徐政璿／台北報導

2020總統選戰倒數不到2個月，藍綠陣營皆積極搶票，假訊息也在網路上流竄。國民黨立委許淑華5日在臉書批評，蔡政府上任後對於假新聞的查處 「不遺餘力」，多次要求相關單位對於不利執政黨的假新聞嚴加查緝，但反觀對於他人的抹黑與謠言，任憑再怎麼澄清說明，也沒看到政府採取相同的查處動作，蔡政府上任後將NCC作為糾察隊使用成為執政黨的馬前卒，大行黨同伐異之舉，有失公正。

許淑華舉例，近日林立蟬委員遭到曲解的「新住民孕婦納保」的相關政策，其本意是為了保障新住民婦女在懷孕期間有更好的醫療照顧，但現行法規狀況下許多新移民婦女尚未達法定期限，便已有身孕，但新住民懷孕婦女在醫療空窗期，除了10次的產檢補助外，無任何醫療補助，這不僅有違我國人權保障，更因此造成不少人間悲劇，但是消息一出即遭到有心人士操作，更有媒體曲解為中國孕婦可以直接納健保，這樣的做法讓全國民眾對於該政策有所誤解。

許淑華指出，後續陸委會主委陳明通也說明，「中國大陸孕婦」和「未納保的懷孕陸配」之差異，前者和國人沒有婚姻關係，後者則為「自己人」，並認同將兩者混為一談是在造謠，NCC應正視此事並以同樣標準查處。

此外，許淑華也表示，外國媒體引用美智庫指大陸買PTT帳號影響選舉，強調中國大陸介入選舉不是秘密，呼籲國人注意；但是值得注意的是，外媒所引用的智庫名稱叫做全球台灣研究所，這個智庫是《商業周刊》稱為「民進黨人士重要金主」紐約台商黃文局所設立，而其首任主席賴義雄先生，除被陳水扁聘任為國研院董事長外，也與資深綠營政治人物交往密切，外媒引用親綠智庫的調查，總統再轉述該筆資料，意圖塑造「芒果乾」這樣的資訊是否屬於假新聞的範疇也應說明。

許淑華表示，目前有線電視市場遍地烽火，當初NCC希望可以打破一家獨占的情況，因此開放新進業者跨區經營，盼能提供更多元的節目安排，促進競爭；但是實施至今，效果卻未如預期，頻道、頻道代理商與系統商近年來，年年上演因授權金喬不攏的斷訊事件。

許淑華說，去年底民視因授權金談不攏，遭台灣寬頻(TBC)下架；今年6月，體育頻道Eleven Sports宣布從新北市大豐有線與新高雄有線下架。而新業者全國、北都與頻道商的爭議，NCC近4個月至少進行3次調處與6次協調會，但仍然未果，相關爭議持續出現，若無妥適方法處裡，類似情況會持續出現，NCC應盡快檢討，確保民眾權益。