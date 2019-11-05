南方澳斷橋拆除圓滿完成　5日晚漁港航道恢復100公尺寬通行

▲宏禹1號5日凌晨吊離南方澳斷橋最後一塊橋面版，大橋正式走入歷史。（圖／台灣港務公司提供）

記者游芳男／宜蘭報導

南方澳斷橋拆除工作，從4日晚間10時起開始吊離最後3塊橋面版，雖過程中發生橋面版混凝土卡版狀況，但施工團隊經驗豐富，順利於5日凌晨4時完成，大橋正式走入歷史，且漁港航道也在5日18時從20公尺恢復以往100公尺寬通行。

南方澳斷橋拆除工作，5日凌晨4時完成水下最後一塊橋版面吊離，工程團隊接續於5日中午12時，由宏禹1號吊離並卸下存放於蘇澳商港第8號碼頭，相關證據保全也告一段落，南方澳跨港大橋正式走入歷史，宣告拆除工作圓滿完成。

▲ 南方澳斷橋最後一塊橋面版吊離，5日18時漁港航道恢復正常通行。（圖／台灣港務公司提供）

工程團隊同步於5日進行南方澳漁港航道水下障礙物清除工作，並由潛水伕複檢及測量確認水深後，如期於5日18時全面恢復漁船通航。

交通部林佳龍部長感謝工程團隊發揮高效率，在安全前提下順利達成艱鉅任務。林部長同時感謝蘇澳區漁會及漁民的包容，並在橋樑拆除與航道復舊過程中，給予工程團隊最大的協助。

南方澳斷橋拆除作業達28天，斷橋拆除作業徵調全國最大的平台船，及動員人力與物力等，1天花費需上百萬元，拆橋費用3千萬元以上。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►「栽黑槍」！與被告囚同室線民抖出內幕 宜蘭警長被判3年半

►網路互嗆！深夜在超商認錯人 礁溪烏龍亂砍案6嫌落網

►頭城偷蛋大盜終於落網了！ 凶手竟是二級保育動物「麝香貓」

