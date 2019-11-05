「如果我那天沒去游泳…」8歲女童崩潰造句　曝狼叔惡行

圖文／周刊王

一名51歲男子阿忠（化名）與老友一家互動親密，老友年僅8歲的幼女「曉歡」更將阿忠視為「大玩偶」，和他相當親近。不料阿忠卻利用這份信任，去年趁著獨自載曉歡去游泳時，將曉歡帶到男更衣室裸露下體性騷擾她，還不顧曉歡意願，頻頻碰觸曉歡私密部位。高雄橋頭地院依照對未滿14歲人強制猥褻罪，判阿忠有期徒刑5年，可上訴。

阿忠與曉歡父母已結識20多年，曉歡也與阿忠非常熟悉，視他為大玩偶，因此曉歡父母也很放心曉歡跟阿忠出門，根據判決指出，去年5月阿忠獨自載曉歡外出游泳，但先回阿忠自己的套房，趁著只有2人共處一室時，阿忠用私密處磨蹭曉歡臀部，甚至不顧曉歡不願意，不斷撫摸曉歡的私密部位。後來阿忠照計畫載曉歡到游泳池，游泳完後強行帶曉歡到男更衣室，執意要替曉歡洗澡，藉機碰觸曉歡，再強制猥褻得逞。

雖然遭到親近信任的叔叔性騷擾，但礙於他是父母的好友，因此曉歡一直不敢跟家人開口說出這件事，直到事隔2天後，曉歡再也忍不住情緒潰堤，躲在學校廁所哭泣，被班導師發現，經安撫後曉歡才慢慢說出被一位阿忠叔叔性騷擾，班導師立刻通知曉歡母親，母親氣得直接報警。

老師還表示，曉歡原本是個愛笑的孩子，但案發後情緒變得不穩定，還說夢到有怪物頂著她的背部，甚至在「如果……就……」句型的照樣造句練習時，寫下「如果我那天沒有去游泳，就不用害媽媽要去警察局和法院」。

阿忠到案後，承認當天曾帶曉歡回套房時有裸露下體，也承認游完泳後有將她帶到同一間男更衣室洗澡，但矢口否認強制猥褻。阿忠辯稱，原本想說要打掃套房，與曉歡在套房內嬉鬧、搔癢，過程中有露出下體，但曉歡說「噁心」之後，就趕緊收拾下樓準備去游泳。游完泳後，曉歡要他幫忙洗頭，才在同一間更衣室盥洗。

但橋頭地院合議庭審理認為，阿忠一開始說要到套房打掃，卻反而先與曉歡嬉鬧搔癢，其辯詞可疑，而他身為曉歡的長輩，卻與年幼女童共處一室，更共用一間更衣室洗澡，已逾越該有的正常界線。因此合議庭認為阿忠行為確實對曉歡身心造成創傷，犯後還頻頻辯解卸責，看不出有悔改之意，依照對未滿14歲人強制猥褻等2罪刑，判處阿忠有期徒刑5年，全案可上訴。

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