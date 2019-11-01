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天天關燈滑手機！他左眼突失明…醫生一看說話了：致盲率95％

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▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲男子關燈玩手機，左眼突然失明。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

陝西西安一名男子睡前喜歡關燈玩手機，近日突然完全看不見，左眼出現失明的情況，就醫後確診為「眼中風」，如果沒有及時治療，可能會出現不可逆的情況，致盲率高達95％。

綜合陸媒報導，王姓男子被老婆禁止晚上玩手機，只能睡前關著燈偷偷玩，加上本身的血糖、血壓較高，又沒有按照醫生的要求，定時吃降脂藥，前幾天突然眼睛一片黑，左眼完全看不見，嚇得立刻前往醫院就診。

醫生診斷後，確診王男失明主因是「中心視網膜動脈阻塞」，又稱為「眼中風」，這種疾病比較常在年長的人身上出現，但近期得病的年齡層開始下滑。

▼男子天天關燈玩手機，沒想到左眼突然看不見。（圖／123RF）

▲▼示意圖,滑手機,手機,手（圖／123RF）

當地醫生指出，高血壓、糖尿病、高脂血症動脈硬化等症狀，是眼中風的基礎病變，如果患有這些症狀，容易出現突發性的「無痛性嚴重視力下降」，眼中風發病後，如果長期無法得到血液供應，細胞就會慢慢發生凋亡，演變成難以挽救的問題，致盲率高達95％。

南京愛爾眼科醫院眼底病科副主任莊京京說明，視網膜中央動脈阻塞後，有所謂的「黃金90分鐘」搶救期，如果患者病發後，愈早得到治療，康復的可能性就愈高。

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