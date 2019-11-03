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初戀男收到兵單！爆哭一整夜「雙眼失明」　反轉結局超甜

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當兵,軍旅,行軍,國軍,中華民國國軍（圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲年輕男子收到兵單，爆哭到雙眼失明。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

 記者陳致平／綜合報導

傷心哭泣是人之常情！一名年輕男子和女友交往一個月後收到兵單，因為太難過了，崩潰痛哭了一整個晚上，起床後竟然「眼前一片黑」，哭到雙眼失明，在父母的陪同下緊急前往醫院，經過一連串的檢查發現是「急性精神疾病」，最後在醫師的幫助下重新恢復視力，接著和初戀女友步入禮堂。

護理師林婷在《醫師好辣》分享學姐遇到的一起特殊案例，一名年輕男子剛和初戀女友交往1個月就收到兵單，瞬間覺得「晴天霹靂、開始大哭」，在這種悲傷的情況下又恰巧聽到《兵變》這首歌，整個人哭到不能自己。林婷繼續說，「這名男生到了晚上還是一直哭、半夜也在哭、哭到早上起床眼前一片黑，完全看不到東西那種。」

請繼續往下閱讀...

突如其來的狀況讓他的爸媽也很擔心「會不會是腦瘤、或是眼中風」，於是緊急帶他就診。沒想到檢查結果一切正常，醫務人員隨即將將他轉介到到精神科，發現患者「壓力太大，反應在他的器官上」，造成他器官退化，診斷為一種急性精神病。

▲年輕男子收到兵單，爆哭到雙眼失明。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲年輕男子收到兵單，爆哭到雙眼失明。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲經醫師診斷確定是急性精神疾病。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

林婷解釋，後續利用團體治療、藥物治療和環境治療，讓患者恢復視力，慢慢看得到東西，「最後他還是去當兵了」。感人的是，患者的女友一直不離不棄，等男子退伍後和他結婚，讓故事最後有個完美的結局。

一般人的觀念會以為身心症是心理影響生理的疾病，或者是受到情緒因素誘發或加重的身體疾病。其實身心症是一種身心交互影響，生理、心理症狀交錯表現的疾病。腦神經內科醫師林志豪補充，遇到身心症引起的症狀，「第一個不能直接點破，指出病症是壓力引起的」，而是要用慢慢提示的方式，透過這種方式對患者的效果會比較好。

►女友氣pupu怎麼辦？給你個提示 

 ▼身體當機不聽話！就醫發現「這疾病」？！？（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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