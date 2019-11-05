11歲男孩跑完1500m「腿痛到動不了」　7天後就醫檢查：骨折了...

▲沒有熱身，11歲男童劇烈運動後，腿骨折了。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

浙江象山一名11歲男孩，日前參加學校運動會1500公尺的長跑項目，不料跑完後發現腿動不了，當下家人帶他就醫後，醫生先誤診為長跑過後的肌肉損傷，沒想到過了一個星期，症狀越發嚴重，甚至無法走路，再度去醫院才發現他骨折了。

綜合陸媒報導，這名男孩就醫後，被診斷出「骨盆部位的髂前上棘撕脫性骨折」，需要住院治療。寧波市婦兒醫院外二科副主任醫師丁盛表示，撕脫性骨折的患兒雖然不是很多，但每年都會有，尤其在下半年運動會高峰期最多見。

丁盛指出，這種兒童撕脫性骨折多發在10歲到14歲的孩子，主要因為運動量太大引起的，像長跑，跳高、跳遠等運動，都是導致骨折的誘因；且介於這年齡段的孩子軟骨發育沒有完全發育好，再加上運動過程中如果準備工作沒有做好，很容易造成撕脫。

▲醫生提醒，劇烈運動前務必要熱身。示意圖，與本文無關。（圖／pakutaso）



髂前上棘撕脫骨折發生時，並沒有任何徵兆，主要表現在跑的過程中突然不能發力，甚至跌倒，不能持續運動，丁盛說，同時大腿根部有撕裂一樣的疼痛，受傷一側有明顯的壓痛，髖關節不能做屈伸動作。

最後，丁盛強調，由於多數情況是運動前對熱身運動不了解或者熱身不夠充分，肌肉的伸展性較差，在肌肉猛烈收縮的瞬間造成了骨折。因此，運動前15-20分鐘的熱身運動是必不可少的。此外，孩子平時要加強體育鍛煉，不能只集中在運動會的時候從事激烈運動。