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李興文兒深夜大鬧家具賣場遭痛罵　苦主IKEA不排除提告

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▲李堉睿躲在貨櫃區等到打烊沒人後出來。（圖／翻攝自YouTube／馬克斯WillDoIt）

▲李堉睿躲在貨櫃區等到打烊沒人後出來大鬧賣場。（圖／翻攝自YouTube／馬克斯WillDoIt）

記者蔡惠如／綜合報導

演員李興文兒子李堉睿當YouTuber搶話題，躲進新莊IKEA自助倉儲區等打烊後，半夜大鬧賣場，不僅在家具爬上爬下，還脫光假裝洗澡，行徑除了開臉書直播，還放上YouTube搶點閱，引來網友留言大罵「無聊當有趣」，而IKEA也無奈表示目前已至警局備案，不排除提告，另會針對閉店後流程再做內部檢討。

在台灣像IKEA這類開放式自由體驗的賣場，亂象時有所聞，但李堉睿這種刻意隱藏、等閉店後無人再至店內惡搞，甚至還開放直播的狀況還是第一次，影片中他爬上爬下，踩過餐桌、試坐展示架上的椅子，或是在兒童區角色扮演，甚至還全裸在廁所裝潢裡假裝洗澡。

看過的網友負評多於正評，「這感覺不是你應該有的責任，遲早會出事」、「他（指李堉睿）這種行為只會害到保全跟裡面的員工丟了工作而已」、「無聊當有趣？不要降低台灣人的水準好嗎？你的行為會影響多少人的工作，還有臉在這邊沾沾自喜PO影片」。

IKEA表示，基本上在打烊前自助倉儲區應該經過詳細檢查，確保不會有其他客人流連，發生此事也會針對內部進行檢討，並呼籲其他消費者不要倣效，且基於安全考量，在無人賣場做類似行為，可能發生危險且找不到人求助，另外針對李堉睿的行為已去警局備案，保留法律追訴權。

IKEA也分享，賣場有些民眾玩得太過火，通常會先進行規勸，若影響到其他客戶，會讓保全請民眾出場外，以前也遇過有其他顧客自己直接報警，讓警察來規勸消費者。

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