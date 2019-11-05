26條措施是一國兩制？　國民黨：府院拿兩岸關係打選戰

▲國民黨批民進黨利用兩岸關係打選戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

中共十九屆四中全會10月31日才剛閉幕，11月4日發布26條促進兩岸經濟文化交流合作措施（簡稱：26條），遭蔡政府質疑是一國兩制行動方案。對此，國民黨5日發布聲明表示，兩岸執政當局不斷累積善意，才是維繫兩岸和平發展的不二法門，民進黨腳脛反應就指一國兩制，這樣子的政府是進步還是倒退？

國民黨指出，去年228，大陸當局公布31條措施，行政院在半個月後，始由副院長施俊吉召開記者會，宣布陸委會成立長期專案小組，將對 31條持續進行追蹤及研析，並定期向社會說明。時任陸委會副主委林正義則說，31條是長期性的，政府對此要「聽其言，觀其行」，希望中國要給台商有比較多的營利空間，真心對待台商，讓台商資金能夠自由進出，也要有更多保障和保護。一年半匆匆過去，施與林已不在其位，放手興利的疾呼猶如空谷回音。

根據中國大陸官方聲明，26條旨在「進一步」促進兩岸經濟文化交流，乃是繼率先同台胞分享大陸發展機遇，為台胞和台企提供更多同等待遇。但揮舞抗中大纛、忙於保政權的民進黨政府，對26條的腳脛反應則是：去年31條基礎上的延伸擴大、變換花樣、包裝宣傳，「名為惠台，實為利中」，更夾帶一國兩制。令人不禁問：這樣子的政府是進步還是倒退？

針對大陸當局推出26條措施，國民黨願務實地指出，只要是有助於提升台灣人民福祉與企業權益的大陸對台政策，社會各界都會表示歡迎。國民黨進一步認為，唯有雙方執政當局不斷累積善意，才是維繫兩岸和平發展的不二法門。

國民黨強調，樂見26條為台資企業提供同等參與和同等享受的13項待遇，也為台灣人民提供13項同等待遇的便利和支持。

國民黨表示，為了維護兩岸企業與人民的權益，雙方應該透過已經授權的管道積極溝通、和平對話。國民黨鄭重承諾，2020重返執政後，必定儘快促成兩岸兩會制度化協商的恢復，鞏固台海和平穩定，保障人民及企業的福祉和權益。