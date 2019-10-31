餐廳妹被老人摸頭喊「乖孫欸」　同事聽了落淚道歉…提早下班去靈堂找阿公

▲許多網友看完直呼有洋蔥。（示意圖／pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

「找錯人？」一名女網友分享在餐廳工作時，被一名老先生摸頭喊「阿孫欸」，後來她跟同事說，有人就落淚了，「她就提早下班去靈堂找阿公了，留下一臉問號的我們。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，她待的餐廳有個位置叫「菜口」，由於是他們的工作區、出餐的地方，希望客人不要進來。

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原PO回憶，那天一名約70、80歲左右的老先生，探頭喊道「阿孫欸」，就摸著她的頭說「乖」；然後，她跟其他同事講這件事，並描述老先生的身高及穿著，敘述到一半時，「有位同事就落淚了。」

▼原來是原PO同事過世的阿公來餐廳找孫女。（示意圖／pixabay免費圖庫）

原PO表示，結果這名同事就說她阿公前幾天過世了，「我所描述的及祂舉動都跟她阿公非常相似......至於找錯人原因，她說她阿公有阿茲海默症，並跟我道歉。然後，她就提早下班去靈堂找阿公了，留下一臉問號的我們。」

對此，有網友留言，「妳被摸了，沒事吧」；原PO回，「沒欸，活跳跳到現在也好幾年。」還有人鼻酸說「阿公想孫了」；原PO回，「嘿呀，當祂一分鐘的孫女。」

有人好奇發問，「不過，人往生之後不就沒有病痛了嗎？阿茲海默症應該也已經消失了才對。」原PO回，「道教喪事有個叫做『藥懺』，估計來的時候還沒有做，所以有可能病痛還沒消失。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！