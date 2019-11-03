嫩妹床戰10男拍恩愛影片！事後秒翻臉敲詐…他們「以為免費」下場超慘

▲90後嫩妹與許多男性約炮，拍下性愛畫面勒索。（圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

以為免費賺到，結果虧大了！山東濟南一名90後女子透過網路交友，與許多男性發生關係，拍下了恩愛的畫面、影片，豈料她事後翻臉，以「把恩愛片段傳到網路」作為威脅，勒索了約人民幣45萬元（約新台幣195萬元），被告上法院時，還聲稱「自己患有精神疾病」，企圖規避責任。近日，山東濟南高新法院的判決出爐了。

綜合陸媒報導，這名90後李姓女子從2014年4月開始犯案，四年之內分別透過QQ、微信等方式，認識了十餘名被害男子，與其中數位男子發生關係，並拍下恩愛畫面。

恩愛完畢後，這些被害人以為賺到了，沒想到李女突然透過微信、簡訊等方式，向他們威脅「公開裸照」，進行敲詐勒索，最後得手約45萬元人民幣。

多位被害人不堪其擾，決定報警；警方隨後展開調查，2018年5月9日逮捕李女。李女到案後供稱，自己患有神疾病，對做過的事情不清楚，拒絕承認犯罪事實。

▼許多被害人快樂完之後收到勒索簡訊。（圖／pixabay）



山東濟南高新法院指出，經過司法鑑定後，李女被相信，犯案時具備完全刑事行為能力，多次有預謀的採取威脅手段，逼迫他人給予錢財，具有敲詐勒索的主觀故意，且實施相應的犯罪行為，已構成敲詐勒索罪。

該法院審理後判處李女10年有期徒刑，併科罰金2萬元，責令退還給被害人敲詐勒索的違法所得。案件的審理法官指出，交友必須謹慎，別輕易相信陌生人的電話，也不要以為「好事來臨」而沾沾自喜，很有可能是別人設下的陷阱。

▼90後嫩妹透過網路約炮，勒索到45萬元人民幣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



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