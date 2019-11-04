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HTC與adidas跨界合作　透過VIVE重建工作流程

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▲VR互動學英文、走進細胞膜　HTC VIVE FOCUS推K12教育軟體。（圖／翻攝HTC VIVE官網）

▲HTC與adidas跨界合作，透過VIVE重建工作流程。（圖／翻攝HTC VIVE官網）

記者姚惠茹／台北報導
 
宏達電（HTC）今（4）日宣布與沉浸式聯合平台The Wild，一同協助adidas透過VIVE VR System建立虛擬零售空間，預計這個測試的場域能幫助內部成員在面臨即將上市產品，能更容易地取得資產與訊息。
 
宏達電表示，採用虛擬實境之後，包括了採購、銷售、業務等內部團隊，都能在同一個共享空間中工作，從開發，評估，調校，到重新評估等步驟都在3D中進行，能大幅節省成本且有效率地評估流程、文案與產品供應，讓所有團隊都能夠在一個即時的環境裡面一起腦力激盪。
 
宏達電舉例，adidas的團隊透過VIVE虛擬實境系統與The Wild軟體在虛擬實境中合力打造零售空間，配合精準設計的建築元素與高解析度的視覺畫面，創造最真實最具沉浸感的零售空間環境，帶來擬真的體驗。

而The Wild的軟體協助創造等比例讓人可實際踏入並探索空間，讓使用團隊可以輕鬆看見他們的想法在真實的世界如何被轉化並詮釋出來，並檢視每一個空間的功能運用性，以往這個關鍵步驟通常會在整個流程最後，搭建出一個完整模擬的展示空間，透過虛擬實境改變原本傳統的工作流程，讓整體效率大幅提升。
 
adidas表示，經過檢視原本的工作流程，決定從頭開始重新檢視評估，他們清楚知道什麼東西亟需挽救調整：如果他們無法說一個好的產品故事，那他們就無法進而成功地創造出好的消費者體驗，這個新的方式讓整個團隊協作的流程變得順暢有效率，讓資源的運用極大化。
 
adidas指出，經過強化整個訊息溝通管道，免去了不必要的溝通過程，進而創造出一個系統讓產品抵達消費者之前就能避免不需要的設計，也讓adidas各部門更加緊密地在虛擬空間中協同合作，永遠地避免銷售旺季中讓團隊苦不堪言且多餘的工作負擔。

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