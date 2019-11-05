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12強開打！中華隊6比1取得首勝！adidas揪球迷喊聲應援　前進東奧#沒在怕的

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 ▲世界12強棒球錦標賽首戰開打，adidas在香堤廣場舉辦直播派對，號召球迷幫中華隊加油，王維中也到現場跟球迷一同觀賽。（影／ETtoday）

▲▼adidas世界棒球12強直播派對。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華隊第一局就先馳得點，球迷拿著加油棒齊聲歡呼。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

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世界12強棒球錦標賽，中華隊首戰對上波多黎各，眾志成城在全台球迷的加油聲中，以6比1收下第一場勝利！首局剛開打中華隊就讓波多黎各三上三下，一局下半中華隊進攻手感火燙，第二打席球棒一揮馬上開轟兩分全壘打！頓時香堤廣場歡聲雷動，中華隊先馳得點，第五局緊抓波多黎各失誤，一舉添3分，比分已經來到5比1，氣勢如虹！加油棒碰撞聲跟擊鼓聲此起彼落，加上Lamigo應援團團長阿杰帶頭呼口號，現場跟坐在台中洲際棒球場看球賽一樣精彩。

▲▼adidas12強直播派對。（圖／adidas提供）

▲直播派對現場聚集多位藝人、KOL一同應援。（圖／adidas提供）

全台球迷期待已久的「2019年世界棒球12強錦標賽」點燃戰火！本次12強賽中華隊主場迎戰各國強敵，adidas也推出「#沒在怕的」品牌活動全力支持，今天(11/5)中華隊首戰對上波多黎各，adidas於信義區香堤廣場舉辦「中華隊#沒在怕的」直播派對，更邀請旅美球員王維中化身應援大隊長，號召所有球迷化身「10號球員」為中華隊加油，現場聚集大量人潮，球迷們團結一致共同激勵士氣、齊聲吶喊，要讓對手知道，中華隊#沒在怕的！

▲▼adidas世界棒球12強直播派對。（圖／記者湯興漢攝）

▲賽事如火如荼進行，王維中在觀眾席看得超投入，認真揮舞著加油棒。（圖／記者湯興漢攝）

王維中的哥哥王躍霖本次也入選中華隊名單陣中，王維中於現場受訪時表示，面對大場面，哥哥一直以來都不會緊張，相信哥哥沒有問題。王維中特別分享自己面對重要賽事的時候，會告訴自己「深呼吸，不要想太多」，調適心情迎戰， 最後他也跟中華隊的戰友們喊話：「中華隊加油！」

▲▼adidas世界棒球12強直播派對。（圖／記者湯興漢攝）

▲LamiGirls以火辣熱舞開場炒熱氣氛。（圖／記者湯興漢攝）

平時總是在投手丘上的王維中，更是第一次與球迷們一起觀賽為中華隊應援，adidas也請來超會帶氣氛的LamiGirls、應援團團長阿杰及知名主持人Dennis炒熱現場氣氛，多位藝人、KOL都來到現場跟adidas一起集氣，現場球迷更換上adidas「挺中華 T」，全場觀眾都沉浸在緊張刺激的賽事氛圍中，掌聲、吶喊聲不絕於耳，超熱血的即時直播HIGH翻信義區！

▲▼adidas12強直播派對。（圖／adidas提供）

2019年世界棒球12強錦標賽戰火越燒越旺，你還不快跟上！明後天兩場賽事快點把爸爸媽媽阿公阿嬤叔叔伯伯阿姨嬸嬸表弟表妹都找來電視機前為中華隊加油打氣，11/6（三）18：30中華隊vs.委內瑞拉、11/7（四）18：30中華隊vs.日本，下班馬上衝回家，力挺中華隊前進東京奧運、重返榮耀，不管是忠實球迷或是一日球迷，我們都是中華健兒的球迷！

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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