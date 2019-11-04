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進廁所尿尿半小時！妻撬開門一看嚇壞...丈夫「大小便失禁」倒地

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▲▼飯店,旅館,酒店,飯店馬桶,飯店廁所,馬桶。（圖／記者陳涵茵攝）

▲陳男上廁所上了半小時卻毫無動靜。（示意圖／記者陳涵茵攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江玉環市一名39歲的陳姓男子，上個月28日在自家廁所中暈倒。據悉，妻子當時驚覺丈夫在廁所裡過久，便上前敲門、喊聲，但卻沒有得到任何回應，隨後才趕緊撬開反鎖的門把，沒想到老公已暈倒在地，且大小便失禁，讓她當場嚇呆，趕緊將對方送至醫院。

綜合陸媒報導，事發當天，陳男早上5點半就起床上廁所，但平常都只去幾分鐘就回來的他，這次卻待了半小時。隨後，妻子驚覺事態不對，一撬開門後發現，丈夫竟然大小便失禁又癱軟在地，直到送至玉環市人民醫院急診科才得知，原來老公是在上廁所時，突然中風。

陳男於當日早上6點45分送進醫院，被診斷為「腦梗塞」，醫生立即為其進行手術。過程中，醫療團隊從陳男的大腦裡取出了一塊黃白色的斑塊，成功開通了他堵塞的腦血管。

▲▼失眠,睡覺,賴床。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲醫生指出，醒來後突然起身，容易誘發心腦血管病。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

據悉，手術後幾天，陳男右側肢體的肌力已漸漸恢復正常，也能與醫生簡單地進行言語溝通。醫院神經外科曾主任表示，許多腦中風和心肌梗塞都是在深夜及凌晨起床時的幾分鐘內發生的，而陳男這次地危機則源自於左側大腦中動脈阻塞。

曾主任指出，早上剛醒來時，心跳頻率從慢到快，讓血管收縮和凝血的物質增加了，所以就容易出現血栓，如果醒來後突然起身，就容易誘發心腦血管病，甚至造成意外死亡。他提醒，清晨醒後，最好在床上「賴床」一會兒，讓人體有個適應過程。

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