南韓消防直升機今打撈出海！時隔3天尋獲2遺體　還有5人失蹤

▲ 海警今早投入25名潛水員搜救，下午1時30分因天氣狀況惡化緊急中斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓一架搭載7人的消防直升機10月31日晚間自獨島（日本稱竹島）欲飛回本島，起飛僅2至3分鐘後驚傳墜海。當局今（3）日將墜落的EC-225型救護機體打撈出海，但仍有部分機骸及內部儀器落入海中，以及5名失蹤者下落不明。

海警2日晚間尋獲2具屍體，潛水無人機接著又偵測到機體內疑似有1具屍體。當局打撈機骸前雖在屍體所在位置設置網子，屍體還是在機身被吊起時不敵重力落海。但已經確認這具遺體就在機體原先所在的地點附近，待天氣狀況好轉後就會展開搜索。此外，消防當局說明，2具失蹤者遺體今早已經以直升機移送到大邱東山醫院，確認死者身分後會和家屬討論後事。

綜合韓媒報導，獨島警備隊10月31日晚間獲報，附近一名捕蟹的5旬漁船船員大拇指指節被切斷，向中央119救援本部請求支援。一架直升機晚間9時33分自大邱起飛，10時49分先在鬱陵島降落，約8分鐘後再次起飛，11時22分飛抵獨島，待病患及家屬上機後，包括消防隊員共7人11時26分搭機自獨島起飛，離地2至3分鐘後墜海。

當時患者已經找到被切斷的指節部位，原先預計降落在大邱頭流棒球場後立刻送到當地接合斷肢的專門醫院。院方指出，此前接獲消防單位通報，一名急救患者會在1日凌晨2時左右到院，醫療團隊也早在現場待命，未料發生墜機意外。目擊這起事件的獨島警備隊長則向《韓聯社》透露，直升機起飛後不到2分鐘就墜落。

►7人失蹤！南韓消防直升機載病患就醫墜海 經14小時尋獲機身及1遺體

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

