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南警破獲千萬詐欺車手集團　陳姓主嫌等9人到案

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▲台南市警專案小組，埋伏緝獲尤姓車手，擴大偵辦陸續緝獲其他共犯及陳姓主嫌到案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警專案小組，埋伏緝獲尤姓車手，擴大偵辦陸續緝獲其他共犯及陳姓主嫌到案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警方，破獲詐欺車手集團，緝獲陳姓主嫌等9人到案，查出係以電話詐騙取信被害人及傳真假冒公務機構、假檢警名義進行詐騙，被害民眾上鈎後，再由陳姓主嫌分派年輕車手出面取款，詐騙被害人金額高達1093萬餘元。

台南市警局刑警大隊偵二隊、第四分局調查，陳姓主嫌（23歲、台北市人）利用涉世未深青少年缺錢花用易受到金錢誘惑心態，招募羅姓（22歲）、林姓（19歲）、吳姓（18歲）、尤姓（18歲）、徐姓（21歲）、林姓（17歲）、陳姓（17歲）、劉姓（17歲）年輕男子、學生組成詐欺車手集團（其中3分之1未成年），以電話詐騙取信被害人及傳真假冒公務機構、假檢警名義進行詐騙，待被害民眾上鈎後，再由陳姓主嫌分派年輕車手假扮檢察官，與被害人見面遞交公文書及取款，詐騙被害人金額高達1093萬餘元。

本案曾姓被害人於2019年8月2日向警方報案稱遭人假冒檢警詐欺，對方謊稱被害人涉嫌刑案，要繳交保證金，並與被害人約定面交，轄區第四分局獲報與刑事警察大隊偵二隊組成專案小組，並於8月6日埋伏當場查獲取款林姓車手，經分析165平台相關情資，發現該集團成員另涉嫌詐騙彰化縣竹塘鄉羅姓被害人，並又與被害人約定當面面交新台幣50萬元。

本專案小組再於8月8日北上彰化縣竹塘鄉，當場查獲出面取款之尤姓車手，再經擴大調閱近期遭詐騙之相關情資，再追查出集團其他成員身分，並陸續北上新北市中永和地區拘提、逮捕該集團羅姓車手頭、吳姓車手、林姓少年車手、陳姓少年車手等共犯查緝到案。

經耗費數月分析行蹤影像，跟監、蒐證，追查得知該集團幕後陳姓首腦，復於10月1日北上新北市中和區陳姓首腦與女友藏匿處埋伏，陳嫌平時出入極為謹慎，本專案小組喬裝大樓管理員，分組埋伏於其藏匿之大樓一樓大廳、樓梯間及地下停車場，經埋伏數小時後始於大樓樓梯間拘提欲從樓梯間離開之陳姓主嫌，一舉破獲該車手集團。警方在偵訊後，將陳姓主嫌等9名嫌犯依涉嫌組織犯罪、詐欺等罪嫌，分別移送台南地檢署、台南地院少年法庭偵辦。

市警刑警大隊呼籲，如接獲來電聽到「身分遭冒用涉及刑案」、「電話幫你做筆錄」、「傳真公文」、「監管帳戶」等關鍵字，絕對是詐騙！應善加利用「165反詐騙諮詢專線」或「110」提出檢舉、諮詢。

另詐騙車手集團多是利用未成年懞懂無知，法治觀念尚未成熟，容易被洗腦誤以為只是幫忙拿東西沒有犯案，或是不須付出辛苦勞力便能獲取高薪，容易迷失在物質享受上，甚至被灌輸被抓不會有案底或被關等錯誤觀念，容易遭不法集團所吸收利用，期盼能藉由灌輸正確法令常識及導正價值觀，且透過全民的共同努力，給予青少年們關懷，以建立正確法治觀念，避免因無知而涉案，使少年在良好的環境下順利成長。

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