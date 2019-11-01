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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

董介白／【太陽花國賠案】想遠離政治卻捲入政治

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▲▼反服貿太陽花學運退場，群眾聚集不散，鎮暴警察擬強制驅離。（圖／記者陳明仁攝）

▲太陽花學運驅離爆發流血事件，台北地院判決北市警局應負起國家賠償責任，引發政治干預司法的討論。（圖／資料照）

太陽花學運驅離爆發流血事件，衍生執法的台北市警局遭求償案，台北地院日前判決北市警局應負起國家賠償責任，應給付14人包括精神慰撫金共111萬元作為賠償。雖是民事案件，但賠償責任的認定，卻又直接牽動太陽花學運背後政治角力的敏感神經，藍綠各取所需是必然。

此案宣判後引發基層員警不滿是預料中之事，名嘴大罵政治判決之餘，卻少有人關心如此的裁判品質，既無法發揮司法定紛止爭之效，反而徒生更多爭議。而這，也正是我們現在進行式的司法審判。

發生於2014年3月18日的太陽花學運，抗議者占領國會乃至闖入行政院，造成流血衝突事件，改變台灣的政治版圖。事件本身就帶有濃濃的政治味，而因警方執行驅離而受傷的陳抗者，循求法律上的救濟，將難題丟給司法，年輕的法官中籤審案，在重重壓力下，難道只有判決國賠一途嗎？如果只是探究警方是否執法過當，試圖一刀切開背後的政治力，限縮範圍之後的認定，其結果又讓判決掉入政治的漩渦中。

如果把場景換到台北地院，抗議民眾訴求的不是反服貿，而是抗議司法不公；要搶占的地方，除了法庭，還有法官的辦公室，當警方獲報驅離陳抗者而爆發流血衝突。若讓此次判決北市警局及市府要負國賠責任的法官，來審理這件抗議司法不公而攻占法院案，試問會怎麼判？答案可想而知，保護法官驅離抗議民眾的警察，絕對無須擔負國家賠償責任。

創意國賠判決的裁判品質令人心驚

雖是假設，但前提已然不同。太陽花是政治事件，因司法不公而攻占法院案則是司法事件，刻意舉此對照強烈的假設事件相比，正是想還原法官在判決太陽花國賠案的背後，法官的顏色是藍或是綠？如果沒有顏色，那國賠判決是想凸顯什麼，是造反有理嗎？法律可以暫時擺在一旁當裝飾嗎？要嚴懲國家暴力嗎？

本案法官降低提告求償民眾的舉證責任，以類似醫療糾紛民事求償案的舉證責任轉移，判決顛覆民事判決的舉證責任，無須可供判斷的影片，只須有人作證，證明警察打人失當即可，如此帶有創意的判決，試問會被用在虛擬的攻占法院案嗎？

此次國賠判決一出，太陽花學運人士不會來圍攻法院，而被判要擔負賠償責任的台北市警局，來日碰到司法新廈被抗議司法不公的群眾集體滋擾時，警員們即便心中再有不爽，還是會來保護這些法官大人。

最近新出爐的司法民調，如《美麗島電子報》公布的蔡總統各項政策改革滿意度中，司法改革敬陪末座，而台灣法學領航協會委託世新大學的民調，也有高達七成的民眾贊成陪審制，代表對職業法官的不信任。如同歷次的司法民調，絕大多數的民眾依然唾棄司法，一樣不相信法官們的裁判品質，認為司法人員碰到顏色就轉彎，就在這些滿意度低到難看的數字背後，坐領高薪的檢察官和法官們，你們難道不緊張嗎？

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●董介白，ETtoday新聞雲撰述副總編輯，以上言論不代表本公司立場。

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