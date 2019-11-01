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兩岸文博會廈門登場　寧波、台中擔任特邀「主賓市」

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▲▼兩岸文博會廈門登場,廈門文博會。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲兩岸文博會長期在廈門舉辦。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

第十二屆「海峽兩岸文化產業博覽交易會」11月1日至4日在廈門舉辦，今年除了文創旅遊、數字影視、工藝藝術等5大板塊外，還首次設立「兩岸主賓市」展區，由寧波市與台中市擔任主賓，展示雙方特色資源、重點產業項目、產業發展成就及優秀文化等。

兩岸文博會自2008年創辦，今年總展覽面積達7.5萬平方公尺，約有3500個標準展位，設立5大板塊及12個展區，包含省市名企、工藝藝術、創意設計、文創旅遊、數字影視等。

▲廈門文博會,郁慕明,法藍瓷。（圖／記者蔡紹堅攝）

除了5大板塊外，今年還首次設立「兩岸主賓市」，寧波市與台中市是今年的特邀主賓市，將聯動亮相展示。此外，南投、彰化、金門等縣市也都有設立主題展位，展示特色文化與推廣旅遊觀光。今年還舉辦了台灣文創購物節，集合嘉義、新竹、高雄最具代表性的文旅內容及文創企業，展示兩岸文化旅遊融合成果和前景。

為了促進兩岸人才合作，活動也加入了「兩岸文創人才專場對接會」，透過對接會、兩岸青年創意創業大賽路演等活動，深化兩岸人才交流，探索建立兩岸文創人才與廈門文創產業的長效對接機制及服務平台

「金雞百花電影節」11月將在廈門開幕，本屆文博會也特別設立廈門影視產業館，結合文旅創意產業，與中國工藝美術學會共投舉辦創意工美系列活動，與中國旅遊研究院攜手舉辦海峽兩岸文旅IP大會，為電影節暖身。

▼金門是兩岸文博會常客，主題展位結合閩南建築特色。

▲廈門文博會,郁慕明,法藍瓷。（圖／記者蔡紹堅攝）

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