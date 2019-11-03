要買去法會結緣！他車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一名男子開車載著2名女兒，從豆漿店買了3桶熱騰騰的豆漿，要載送回家分裝，準備晚間去參加法會，分送給志工喝，卻在到家停車緊急煞車時，後行李廂的3桶豆漿往前翻覆，燙傷坐在後座的其中一名4歲女兒，造成全身60%燒燙傷，送醫急救。

▲何爸爸買3桶熱燙豆漿，竟從後行李廂衝過靠背，燙傷4歲女兒 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，34歲何姓男子要參加晚間在三重體育館舉辦的靈鷲山佛教團水陸法會，3日上午開著剛買的中古休旅車載著2名4歲、6歲女童，到豆漿店採買3桶20公升裝熱騰騰的豆漿，準備載回家分裝，提供晚間法會志工們享用。

未料，何男在行經三重區中正北路時，停等紅燈煞車時，後行李廂的3桶豆漿往前推擠，竟將車分離式座椅左邊靠背往前推平，坐在後座的2名女兒被突如其來狀況嚇到，他想說等回家後再來處理卡榫問題，繼續往五股區行駛。

上午9時許，何男轉進五股區中興路一段140巷內，準備停車，由於稍早停紅燈時後座卡榫已經鬆脫，加上剛買的中古車煞車力道抓不準，車輛再度急停，3桶豆漿再度往前推擠，竟衝過後座靠背，熱燙的豆漿直接潑灑在4歲小女兒身上。

何男見女兒遭燙傷痛的哇哇大哭趕緊報警，警消獲報趕抵，將她送往新光醫院急救，因全身有60%3度燒燙傷，正在手術房內做清創，詳細意外原因待警方調查。

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