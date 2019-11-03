「婆媽覺得我蠻可愛！」　朱立倫台中陪同黃馨慧拜票人氣嚇嚇叫

▲朱立倫當起最強母雞，陪同黃馨慧在西屯、南屯市場掃街。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

前國民黨主席朱立倫3日台中首站，陪同第四選區立委參選人黃馨慧到南屯及西屯市場拜票，獲得許多婆婆媽媽歡迎，人氣嚇嚇叫。朱立倫表示，一趟走下來確實有這感覺，「很多婆媽都覺得我蠻可愛的！」

獲國民黨提名參選立委的台中市議員黃馨慧，在議員選舉已經6連霸，來勢洶洶。今天更邀請到「最強母雞」前國民黨主席朱立倫來幫他拉抬選情，在市場拜票，就是為了幫她衝高人氣。只見拜票隊伍在市場中穿梭，許多攤商婆媽看到朱立倫，紛紛熱情握手，並上前合影留念，讓原本預計30分鐘的路程，整整延遲10分鐘。朱、黃等人也先後到萬和宮、文昌公廟上香祈福，也希望選舉能心想事成。

▲朱立倫到場，立刻受到熱烈歡迎，人氣嚇嚇叫。（圖／記者李忠憲攝）

▲朱立倫與黃馨慧到宮廟上香祈福。（圖／記者李忠憲攝）

朱立倫對於是否要擔任國民黨總統參選人韓國瑜的全國競選總部主委，他表示，昨天台南市比較輕鬆的場合，所以有「韓市長只能認為我的眼睛很小，才笑說要看看我的眼神」、「我拚命把眼睛睜的很大」，一語帶過，仍未證實是否接任。

▲▼朱立倫陪同黃馨慧在市場掃街。（圖／記者李忠憲攝）

他接著說，現在最重要的是國民黨大家團結在一起，至於主委人選，韓國瑜應該會跟黨中央與前幾任黨主席商議。

朱立倫也大讚「二姐」黃馨慧，他表示，黃是位資深議員，服務到位，看得出她在地方紮跟深厚。希望台中鄉親及支持他的好朋友，讓黃能更上一層樓。

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