隧道打通！洪慈庸喜孜孜拿到貫通石　拚第2胎？她笑稱：連任立委優先

▲洪慈庸出席國道4號隧道貫通典禮。（圖／洪慈庸競辦提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國道4號豐原潭子段的豐原3號隧道西行線1日進行爆破貫通典禮，工程界有把貫通石拿回家會助好孕或好運的說法，已有1名8個月大女兒的立法委員洪慈庸也拿了一塊，馬上引起旁人聯想是否要拚第2胎？洪回說，目前還是以連任為主。

▲洪慈庸明晚募款晚會，大咖雲集。

台中市立委第3選區（潭子、大雅、神岡和后里）現任立委洪慈庸，4年前在時代力量和前市長林佳龍力挺之下，打敗國民黨資深立委楊瓊瓔，尋求連任的洪慈庸在退出時代力量以及沒了林佳龍行政資源挹注，加上楊捲土重來、台灣民眾黨又推出人選的夾殺下，如何勝選，就看她這4年表現能不能受到選民認同。

▲▼洪慈庸出席隧道貫通典禮。

洪慈庸選情打得辛苦，但大家更關注的是她昨天出席隧道貫通典禮後拿了一塊貫通石，在工程界有種說法，如果要好孕，就挑形狀圓一點的，用紅布包起來放在床下，若是求好運勢，就選有稜有角的，而洪手上拿的那塊，似乎不太圓。

洪慈庸說，目前還是以拚連任為主，她要繼續留在立法院，好好監督政府，全力拚經濟，讓年輕人敢生敢養。

洪慈庸3日晚間將在大雅區舉辦連任募款餐會，席開百桌，餐券全都賣完，洪慈庸下午搶先公布邀請到媒體人鄭弘儀擔任主持人，來賓包括交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、「前線」夥伴陳柏惟、林昶佐，時代力量議員黃捷、林穎孟等，以及1位「神秘嘉賓」，會中將安排「人生重要物品」拍賣。

國道4號台中環線豐原潭子段全長10.9公里，2017年動工，預計2022年完工，全線有3分之1是隧道段，有3座隧道穿越豐原東側丘陵地，完工後將串連國道1號、3號、4號清水豐原段及台74線、61線，構成大台中地區完整的外環高快速公路網。

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